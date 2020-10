Nakagami ammette: "Non ho retto la pressione della pole"

Nakagami è diventato il primo giapponese a conquistare una pole nella classe regina dopo 16 anni nelle qualifiche della seconda gara di Motorland Aragon, per la quale era indicato come favorito da molti avversari, visto l'ottimo passo di cui disponeva.

La gara del pilota della Honda LCR però è durata solamente poche curve, prima che finisse ruote all'aria alla curva 5.

"E' stato un vero peccato" ha detto Nakagami. "Ho fatto un piccolo errore, ma mi è costato molto. Sono davvero deluso. Ho provato a dare il massimo dopo la partenza ed ero troppo veloce. Questo è tutto".

"Ancora adesso non riesco a credere di aver fatto questo errore, quindi sono deluso da me stesso. Per fortuna almeno sto bene, non ho nessun infortunio".

"Prima della gara, era la prima volta che sentivo una pressione incredibile dall'esterno e non sono riuscito a gestirla. Questo è il motivo per cui ho fatto questo stupido errore, dal quale devo imparare per il futuro".

E ha aggiunto: "Sapevo che Morbidelli era dietro di me ed è per questo che ho dovuto chiudere la porta alla prima curva, poi ho cercato di difendermi in tutte le curve successive".

"Poi ho perso la linea ed è stato un errore stupido. Poi non sono riuscito a controllare la cosa, ma sono rimasto sorpreso di essere caduto in quella curva, perché in tutte le prove non avevo mai avuto questa sensazione in quel punto".

"Ma in gara forse ero troppo nervoso, o forse non riuscivo a controllare il mio feeling. Ero troppo piegato nella prima parte della frenata".

Nakagami ha aggiunto che sarà importante ricordare le sensazioni che ha provato prima del via, per riuscire a controllare la pressione se gli ricapiterà di avere l'occasione di scattare dalla pole position.

"La prossima volta che riuscirò a partire dalla pole position, dovrò ricordare questa sensazione e cercare di combatterla, visto che oggi mi ha portato a fare un errore al primo giro" ha detto.

"Questa esperienza mi aiuterà molto. E potrà aiutarmi a provare a gestire meglio la pressione in futuro. Oggi, purtroppo, non sono riuscito a controllarla, ma in futuro, se ci riuscirò, potrà vincere molte gare".

"Ora mancano solo tre gare, non mi interessa il campionato. Voglio solo divertirmi e provare a vincere una gara. Non mi interessa chi vincerà il campionato" ha concluso.