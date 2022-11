MotoGP | Zarco: un po' di delusione, ma tanta motivazione

Per la prima volta da quando è arrivato in Ducati, Johann Zarco ha visto i suoi risultati calare un po' in questa stagione. A parte il fatto che avrebbe tutte le ragioni per essere arrabbiato per la vittoria che continua a sfuggirgli a sei anni dal suo arrivo nella classe MotoGP, è scivolato all'ottavo posto in campionato, a 23 punti dalla top five in cui si trovava un anno fa, e non può nascondere un pizzico di delusione.

Stabilmente sesto nel 2017 e nel 2018 con la Yamaha del team Tech3, il francese ha poi visto la sua carriera subire un'importante pausa al terzo anno, quando ha corso per alcuni mesi con la KTM, prima di chiedere il divorzio anticipato ed intraprendere quella che sembrava dover essere una ricostruzione. Ma non è stato così lento: già nel 2020 è tornato sul podio e si è classificato 13° in campionato con la modesta Ducati del team Avintia, prima di passare al Pramac Racing ed entrare per la prima volta nella top five della classifica finale.

Quest'anno è stato di nuovo al vertice, soprattutto nella prima parte della stagione, e i suoi risultati complessivi sono stati molto simili a quelli del 2021, dato che ha ottenuto solo sette punti in meno e lo stesso numero di podi (quattro). Tuttavia, nel dettaglio, i risultati sono stati inferiori, con tanti terzi posti quanti secondi posti (nel 2021 erano stati solo secondi posti) e soprattutto tre posizioni in meno nella classifica generale.

"In termini di risultati, non è così buono (come l'anno scorso)", ha ammesso Johann Zarco quando Motorsport.com gli ha chiesto della sua stagione. Ma non sono tanto i risultati a interessarlo quanto il percorso personale che continua a percorrere, e la già bella analisi che ha potuto fare dei suoi punti di forza e deboli già prima dell'ultima gara gli ha permesso di chiudere il capitolo 2022 con uno stato d'animo che non è poi così negativo. È convinto che ci sia solo un elemento che lo blocca, e riuscire a superare questo ostacolo sarebbe estremamente liberatorio.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: MotoGP

"Allo stesso tempo, sono deluso di essere incappato nel non riuscire a ritrovare lo stesso feeling in entrata di curva. Questa cosa mi impedisce di governare davvero la moto come vorrei, ed è un peccato perché è quasi tutto. Ma sono anche motivato", spiega, "perché si sente che c'è qualcosa che mi blocca tecnicamente e che può essere sbloccato. Sono motivato per questo. Ci sono ancora cose da fare e questo poco può avere un grande effetto. Purtroppo quest'anno non ci siamo riusciti, quindi sono un po' deluso".

L'aver individuato solo un elemento che lo blocca e non una difficoltà complessiva permette a Johann Zarco di avere un approccio costruttivo e non di frustrazione. "Avremo alcuni cambiamenti tecnici per il prossimo anno e questo può certamente aiutare", osserva. "Questo non mi impedisce di continuare a lavorare sodo, di migliorare", ha continuato, "perché è una categoria davvero intensa e non si può restare fermi. Sento di fare le cose meglio, di sentire più cose, eppure il risultato finale non è stato così buono quest'anno, quindi anche gli altri stanno facendo molto meglio".

"Quando guardo il livello di quest'anno, mi dico che sono comunque tra i migliori. È così intenso che è bene viverlo, quindi è tutta esperienza in più. L'ho vissuta bene, ma voglio viverla ancora meglio per il 2023".