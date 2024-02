MotoGP | Zarco spera in "qualche podio" con la Honda nel 2024

"Un nuovo progetto da sviluppare". Con queste parole Johann Zarco ha descritto il suo arrivo nel Team LCR, dove aiuterà la Honda a migliorare dopo quattro stagioni molto difficili in MotoGP.

"Spero di ottenere buoni risultati per portare gioia a tutta la squadra", ha detto il francese, intervistato dal sito ufficiale della MotoGP. Consapevole che il suo futuro fosse bloccato in Ducati, che gli aveva offerto solo un altro anno senza garanzie con il Prima Pramac Racing prima di mandarlo nel Mondiale Superbike, si è lasciato sedurre dal contratto di due stagioni con un'opzione per la terza che gli ha offerto LCR, pur sapendo che finire alla Honda avrebbe probabilmente compromesso le sue possibilità di brillare.

La rivoluzione che il marchio ha intrapreso per progredire sembra finalmente dare i suoi frutti. La RC123V non è ancora pronta per giocare un ruolo da protagonista, ma come i piloti del team ufficiale, che puntano al podio a partire da metà stagione, Zarco sente che quest'anno avrà l'opportunità di ottenere buoni risultati.

"È un vero piacere iniziare un nuovo capitolo perché l'esperienza che ho fatto con la Ducati è stata incredibile. Ho ottenuto almeno una vittoria! Ma sembra che la storia con la Ducati sia stata scritta ed è stato bello affrontare una nuova sfida, una sfida rischiosa perché chiaramente, quando ho firmato lo scorso agosto, non ho firmato per la moto migliore e sembrava che sarebbe stato difficile lottare davanti ed accettare di essere spesso molto in basso in classifica".

Johann Zarco

"Fortunatamente, con la nuova moto sembra che la situazione non sarà così per la stagione 2024 e per questo sono molto contento. È un'occasione per scrivere un nuovo capitolo, per vivere una nuova esperienza, per sfruttare ciò che ho sperimentato in passato per controllarmi e dare il miglior feedback possibile alla Honda. Se faremo un buon lavoro e lotteremo per qualche podio, sarà incredibile. E' una scintilla che voglio mantenere viva finché sarò in MotoGP".

Zarco ha potuto confrontare la Honda 2023, che ha provato a Valencia lo scorso novembre, con diverse versioni del modello 2024 e per lui il marchio ha guadagnato "almeno" sette decimi al giro con la nuova moto, offrendo prospettive molto migliori.

"È una buona cosa perché con la vecchia moto sarebbe stato molto complicato. Sono molto impressionato da quello che Marc ha fatto con la vecchia moto, era l'unico a stare davanti anche se cadeva o non riusciva a finire bene le gare. Era sempre in grado di essere veloce e per me non era possibile farlo con la vecchia moto. Sono contento di avere la nuova moto perché ci sto giocando, e questo è positivo".

Johann Zarco

"Anche dopo il test di Valencia, sono stato in grado di affrontare l'inverno con un forte senso di motivazione, sapendo che il progetto avrebbe funzionato. Il test in Malesia ha confermato la sensazione che avevo a novembre. Ti dà fiducia e ti fa sentire più tranquillo. C'è più serenità prima dei weekend di gara".

Quando gli è stato chiesto dei suoi obiettivi personali e del suo desiderio di stare davanti ai piloti del team ufficiale, Johann Zarco si è concentrato soprattutto sulla necessità di finire regolarmente nella top 10, cosa che è stata difficile con la Honda l'anno scorso. Ma essere il miglior rappresentante del marchio lo aiuterebbe ad avere più peso nel guidare lo sviluppo, cosa che non gli dispiacerebbe.

"Sarebbe bello essere la migliore Honda. Penso che piazzarsi sempre nella top 10 porterebbe una buona consistenza al lavoro che dobbiamo fare. Pensavo più che altro a una top 10 finale e se questo mi permettesse di essere il miglior pilota Honda, sarebbe una buona cosa. Naturalmente ci si confronta con chi ha la stessa moto e fare meglio delle altre Honda può essere un vantaggio per sviluppare la moto secondo le mie esigenze".