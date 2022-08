MotoGP | Zarco, Pole di fiducia: "In gara voglio stare davanti"

L'1'57"767 è un crono da paura e non poteva non valere la Pole Position del Gran Premio di Gran Bretagna a Johann Zarco.

Il francese è stato autore di una prestazione maiuscola nel pomeriggio di Silverstone della MotoGP, realizzando anche il nuovo record del tracciato.

L'alfiere della Pramac Racing ha piazzato la propria Ducati davanti a tutti, l'ottava volta per lui in carriera nella classe regina, gasatissimo come non mai e rinfrescato dalle vacanze.

"Sono molto contento perché è sempre bello far vedere che dopo la pausa uno è carico e pronto a sfruttare questa condizione", ha detto Zarco sceso dalla sua moto ai microfoni di Sky Sport.

"Già questa mattina c'era una speranza di andare sotto l'1'58", ma purtroppo sono caduto. Nel pomeriggio credo che le Libere 4 mi abbiano dato quella fiducia che mi serviva per mettere tutto insieme in Qualifica".

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ora il transalpino pensa in grande, anche se rimanendo coi piedi per terra consapevole che bisogna trovare quel qualcosina per rimanere in testa anche durante la corsa.

"Siamo riusciti a lavorare bene tra venerdì e sabato, anche se non ho provato il nuovo codone; purtroppo quando avrei dovuto farlo c'è stato un problema con la moto e quindi sono dovuto salire sull'altra".

"Sul ritmo gara penso che possiamo essere competitivi, anche se vorrei qualcosina in più per avere margine per lottare con gli altri e stare davanti. Mi auguro di trovarlo domani".

In vista del futuro, ormai pare certa la sua permanenza in Pramac e in sella alla moto di Borgo Panigale, anche se Zarco preferisce glissare con stile.

"Stiamo lavorando sul contratto, ci sono dei dettagli da sistemare e penso che in Austria saranno a posto".