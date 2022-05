MotoGP | Zarco penalizzato: perde tre posizioni in griglia a Le Mans

La gara di casa si è messa in salita per Johann Zarco. Il portacolori del Pramac Racing è stato infatti penalizzato alla conclusione delle qualifiche del Gran Premio di Francia, perdendo il sesto posto sulla griglia di partenza.

Nei minuti della Q2, le immagini televisive avevano mostrato un Pol Espargaro particolarmente arrabbiato nei confronti del pilota transalpino, che procedeva lentamente in prossimità della curva 4, proprio mentre alle sue spalle sopraggiungeva la Honda del pilota di Granollers, che quindi è stato costretto ad abortire il suo tentativo, ritrovandosi in questo modo all'11° posto in griglia.

L'accaduto non è passato inosservato anche al panel dei commissari, che dopo aver esaminato l'episodio hanno deciso di punire Zarco con una penalità di tre posizioni da scontare sulla griglia di partenza della gara di domani a Le Mans.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Questo vuol dire che il due volte iridato della Moto2 passerà dalla sesta alla nona casella dello schieramento con la sua Ducati e che a trarne vantaggio saranno nell'ordine le due Suzuki di Joan Mir ed Alex Rins, ma anche il suo compagno di squadra Jorge Martin, che guadagnaranno una posizione ciascuno, andando ad occupare quelle comprese tra la sesta e l'ottava.

Un vero peccato per Johann, che nella FP3 di stamani era stato addirittura capace di staccare il miglior tempo ed il record provvisorio del tracciato transalpino, dopo che ieri aveva anche dato spettacolo con un drittone nella ghiaia ad altissima velocità proprio nello stesso tratto di pista. Trovare gloria in gara però non sarà semplice partendo dalla terza fila, visto che le caratteristiche della pista non favoriscono i sorpassi. Mai dire mai però, perché domani potrebbe arrivare anche la pioggia.