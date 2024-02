MotoGP | Zarco: "È un buon momento per arrivare in Honda”

Johann Zarco, sostituto di Alex Rins nel team di Lucio Cecchinello dopo che lo spagnolo ha firmato con Yamaha, ha concluso in terza posizione lo shakedown che si è svolto questo fine settimana a Sepang. Martedì inizieranno poi i tre giorni di test collettivi, sempre sulla pista malese.

Andare via da Pramac, dove disponeva di una Desmosedici ufficiale, per approdare nella squadra satellite di Honda, che fino a poco tempo fa trattava LCR più come un semplice cliente che come un alleato, non sembrava la miglior mossa del mondo. Tuttavia, quest’inerzia che pian piano aveva fatto spazientire Rins - “mi sento non considerato” si era stancato di ripetere – fino a fargli accettare l’offerta di Yamaha senza pensarci due volte, sembra aver sperimentato un cambiamento sostanziale in vista del 2024. Probabilmente è una conseguenza dell’arrivo di Shin Sato, il direttore tecnico del progetto in sostituzione di Shinici Kokubu.

“Alla fine sembra che io arrivi a Honda in un buon momento. Tutto funziona bene. Ho voluto affrontare una sfida con l’intenzione di crescere come persona, concentrandomi sugli aspetti positivi perché pensavo che bisognasse soffrire molto. Però, fortunatamente, penso di potermi divertire e non essere troppo preoccupato”, ha riassunto il francese nella giornata odierna, fatta di foto e incontri promozionali a Sepang.

Nella sua ottava stagione in MotoGP, Zarco sa che sarà praticamente impossibile eguagliare la quinta posizione finale del 2023, anno in cui inoltre ha conquistato la sua prima vittoria (Australia). Dopo tre anni su una Ducati, la sua seconda esperienza sulla RC213V non poteva essere più positiva, soprattutto se teniamo in considerazione il fatto che ha potuto confrontar le due specifiche del prototipo 2024 con quelle con cui Honda sta lavorando.

“Ero contento del trattamento che Ducati mi riservava in Pramac, ora ho la stessa sensazione con Honda, con Cecchinello. Penso che in Honda si siano mosse le cose per cambiare il proprio focus”, ha proseguito il nizzardo, sorpreso dal cronometro che l’ha visto in terza posizione. “Sei contento quando vedi che il tempo, più o meno, viene fuori. Non me l’aspettavo. Le cose che sta portando Honda sembra funzionino e questo è positivo se teniamo in considerazione che siamo all’inizio di questo progetto”, ha concluso.