MotoGP | Zarco e Martin svelano le Ducati del Pramac Racing

Squadra che vince non si cambia. Se ci si ferma alla line-up dei piloti, sembrerebbe che il Pramac Racing abbia rispettato la regola, ma in realtà la squadra di Paolo Campinoti inizia la stagione 2022 senza una delle figure chiave che le hanno permesso di diventare il riferimento tra le strutture satellite in MotoGP.

Sul ponte di comando del muretto non c'è più Francesco Guidotti, che ha ceduto alla corte della KTM, e il suo posto è stato preso da Claudio Calabresi, che era il team manager della squadra che difendeva i colori della compagine toscana in MotoE nella scorsa stagione.

"È la mia prima volta come Team Manager e darò il massimo per portare Pramac Racing ancora più in alto. Sono certo che una grossa mano ce la daranno Johann e Jorge, che già nel 2021 hanno svolto un lavoro eccezionale. Quest’anno la sfida è affascinante: confermarci e crescere ancora. Abbiamo grandi ambizioni e faremo di tutto per regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi", ha detto Calabresi.

Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

Come detto, all'interno del box però c'è sempre la coppia che lo scorso anno ha permesso al Pramac Racing di firmare una bella tripletta: Johann Zarco è stato il migliore tra i piloti indipendenti, Jorge Martin il "Rookie of the Year" e tutto questo ha permesso di finire la stagione come miglior team indipendente, con la ciliegina sulla torta della vittoria conquistata dallo spagnolo in Austria.

"L’obiettivo di quest’anno è di riconfermarci su livelli molto importanti dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione. Il 2021 ha dimostrato che il duro lavoro, associato alla grande professionalità delle persone che formano il Team, porta risultati grandiosi. Il rapporto che abbiamo creato con Johann e Jorge è speciale e le classifiche parlano chiaro: Best Team Independent, Best Rider Independent e Rookie of the Year, la stagione migliore di Pramac Racing. Non vedo l’ora di cominciare, ci aspettiamo grandi cose", ha detto Campinoti.

Proprio come nel 2021, resta molto forte il legame con la casa madre Ducati, che metterà a disposizione di entrambi i piloti una Desmosedici GP in versione factory, quindi identica a quella dei due piloti ufficiali, Pecco Bagnaia e Jack Miller. Del resto, anche Zarco e Martin hanno un contratto direttamente con la Casa di Borgo Panigale e sicuramente per entrambi si tratterà di una stagione importante per definire il proprio futuro.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

Non è un mistero che per il prossimo anno il madrileno ambisca a fare il salto verso la squadra ufficiale della Rossa e se si riconfermerà all'altezza di quanto mostrato nel 2021 avrebbe anche buone possibilità di andare ad affiancare Bagnaia. Non bisogna dimenticare, infatti, che la Ducati ha lottato parecchio per strapparlo alla KTM, che aveva puntato su di lui fin dalla Moto2, quindi è difficile ipotizzare che si possa lasciar scappare facilmente una delle rivelazioni del panorama della classe regina.

"La passata stagione è stata la più intensa della mia vita, un susseguirsi di emozioni fortissime, momenti di grande difficoltà ma anche di estrema felicità. Insieme a Pramac Racing abbiamo iniziato a costruire qualcosa di speciale. L’anno scorso abbiamo buttato le basi, quest’anno siamo pronti per grandi cose", ha detto "Martinator".

Per il francese, che a luglio spegnerà 32 candeline, sarà invece un po' l'annata del "o tutto o niente". Il primo obiettivo non è difficile da immaginare: centrare quella vittoria che in cinque anni in MotoGP ha solo sfiorato (l'anno scorso ha chiuso secondo per ben quattro volte). Ma per lui sarà fondamentale anche riproporsi sui livelli che ad inizio 2021 gli avevano permesso anche di comandare la classifica iridata, perché alle sue spalle ci sono tanti giovani che scalpitano per avere una moto factory nel 2022, su tutti Enea Bastianini.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

"Sono davvero felice di correre un’altra stagione con Pramac Racing. La continuità è importante, per migliorarsi e per portare avanti progetti ambiziosi. Con il team abbiamo costruito un ottimo rapporto e sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto la passata stagione. Non vedo l’ora di partire per i test e salire in moto. Sarà una grande stagione", ha aggiunto Zarco.

Il video di lancio ha mostrato i due portacolori del team arrivare al quartier generale di Pramac al volante di due Lamborghini (partner ormai da diverse stagioni) e poi hanno scoperto in un'ambientazione molto suggestiva le loro Desmosedici GP, che mantengono i colori tradizionali delle ultime stagioni: il bianco, il rosso ed il blu. Quest'ultimo però ha più spazio rispetto al passato, soprattutto sulle tute dei ragazzi. Ma anche guardando le moto non si può non notare che il blu ha fatto la sua comparsa anche sulle ali, lo scorso anno nere, ma anche sulla zona del serbatoio e sulle carene, rubando spazio al rosso, che era molto più predominante nel 2021.

La livrea della Pramac Racing Photo by: Pramac Racing