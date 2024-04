MotoGP | Zarco contro Spencer: "È inadeguato e incompetente!"

Il Gran Premio di Spagna ci ha regalato una delle gare più combattute e spettacolari della stagione, vinta da Pecco Bagnaia che ha resistito ai durissimi attacchi di Marc Marquez, secondo. Tuttavia, le grandi battaglie non sono mancate nemmeno nelle retrovie, dove abbiamo assistito a duelli, ma anche a contatti che hanno avuto conseguenze dopo la bandiera a scacchi.

Tra i protagonisti di episodi negativi ci sono Johann Zarco e Aleix Espargaro, che nella bagarre si sono toccati finendo rovinosamente a terra. Gara finita in anticipo per entrambi, con non poche polemiche in Direzione Gara. Il pilota del team LCR aveva già avuto un contatto con Pedro Acosta nelle fasi iniziali di gara (poi considerato non sanzionabile dagli steward) e al 10° giro si è ritrovato travolto dal pilota Aprilia che, cadendo, ha trascinato con sé il francese.

Entrambi gli episodi sono finiti sotto la lente di ingrandimento della Direzione di Gara, che non ha preso alcun provvedimento in tutti e due i casi. Questo ha fatto sbottare Zarco, che non ha avuto peli sulla lingua al momento di giudicare quanto (non) accaduto: “Sono stato in Direzione Gara e Freddie Spencer stava vedendo l’azione con noi. Sembrava che mi guardasse come se volesse sapere cosa volessi io. Voleva che mi lamentassi di Aleix. Gli ho detto che non mi sarei lamentato, ma anche che non può fare questo lavoro perché non prende le decisioni corrette nei momenti giusti. Quindi gli ho detto ‘non mi chiedere quello che devi fare’”.

Il francese ha poi ribadito il suo disappunto verso la posizione di rilievo occupata dall’ex pilota, che ritiene inadeguato a questo compito: “Io ero con Aleix, lui ci guardava come se fossimo due bambini a cui dare una lezione morale. Ma gli ho detto ‘no Freddie, forse sei molto appassionato, ma non prendi le decisioni giuste. Non sei nel posto giusto’”.

“Dobbiamo cambiare le cose”, ha proseguito Zarco facendo anche riferimento all’episodio clou della Sprint di ieri. “L’azione di Brad Binder nella Sprint, per esempio… Se non ci fosse stato BEzzecchi all’interno sarebbe potuto passare, perché Pecco è stato sorpreso da Brad, ha sollevato la moto e ha colpito Marco. In quel momento c’era l’opportunità di sanzionare Brad perché anche lui poteva tenere in considerazione il fatto che potesse essere complicato. Quindi accetta questo e controllalo. Aleix era d’accordo con me”.

Alla luce delle diverse lamentele durante gli anni, i piloti si stanno organizzando per creare un’associazione che li tuteli e in cui possano parlare di sicurezza e di sanzioni: “I piloti stanno lavorando per avere questo gruppo e anche per avere le persone adeguate a prendere le decisioni. Su Aleix oggi, è un peccato che siamo caduti e che poi tutto sia andato male. Ripeto, Freddie Spencer non è una persona adeguata a questo posto”, ha ribadito Zarco, che ha dichiarato di essere stato “cacciato” dalla Direzione Gara.