MotoGP | Zarco: “Affronto la sfida di Honda con più maturità rispetto a KTM”

Al termine di una sorprendente “telenovela”, Johann Zarco ha confermato che correrà con il team LCR Honda per le stagioni 2024 e 2025 della MotoGP, dopo aver rifiutato un'offerta da Ducati. Durante il Gran Premio d'Austria, al momento di confermare la sua futura destinazione, il francese si è affrettato a sottolineare la sua sensazione di essere più desiderato da Honda, e la differenza tra il contratto offertogli dalle due parti.

Il marchio giapponese proponeva un biennale in MotoGP, mentre quello di Borgo Panigale prevedeva il rinnovo del contratto per un anno nella classe regina prima di indirizzarlo verso la Superbike. Un'offerta non proprio in linea con il suo desiderio di stabilità contrattuale e con la sua sensazione di avere ancora le carte in regola per rimanere nel campionato.

“Quest'anno ho avuto un approccio diverso agli allenamenti e ai weekend di gara, e questo mi ha dato un'ottima energia per vedermi in MotoGP più a lungo", ha spiegato durante le interviste di domenica sera. "Negli ultimi due anni, anche se ho ottenuto buoni risultati, lottato spesso per il podio e sono stato sempre costante, vicino alla top 5 del campionato, è stato difficile rifirmare con la Ducati. E quest'anno è stato ancora più difficile”.

Inoltre, al netto del semplice fatto di poter guidare una Ducati il prossimo anno, Zarco conferma che la trattativa non aveva ancora chiarito se avesse corso o meno nel team Pramac. Questo fattore ha contribuito ancora di più a rifiutare l'offerta di Ducati, preferendo così un cambiamento totale a una mezza misura: “Se non fossi stato sicuro di rimanere con Pramac, non avrei voluto affrontare la sfida di entrare in un'altra squadra, anche se la moto è ancora la migliore al momento. Se dovevo cambiare squadra, era meglio passare a un altro progetto”.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il ricordo dell’esperienza KTM

Queste parole forti riportano alla memoria la sua decisione di andare in KTM nel 2018 per la stagione 2019, anche se l'altra opportunità che gli si presentava era quella di entrare nel team ufficiale Honda al fianco di Marc Marquez. Un ricordo che lo stesso Zarco non può nascondere: “Sono molto felice dell'interesse di Honda. Sarò curioso di vedere la moto il prossimo febbraio. Sono sicuro che hanno il potere di investire se hanno bisogno di provare a trovare una soluzione, e sarò orgoglioso di trovare questa strada con loro. Continuo a pensare che colui che può vincere con la moto, non appena funzionerà meglio, sarà Marc, perché è ancora un pilota incredibile quando si sente bene".

"Sono felice di assicurarmi un po' il futuro e affronterò questa sfida con Lucio Cecchinello. Ci siamo trovati già quattro anni fa (quando nel 2019 ha sostituito Takaaki Nakagami per tre gare, ndr) e il feeling era stato buono. All'epoca avevo un buon feeling con la Honda, per questo non ho paura e sono molto più pronto rispetto al passato. Ho avuto una brutta esperienza con la KTM e questo sembra essere quasi lo stesso ‘momento’. Le cose vanno bene con la Ducati e io vado alla Honda. Tuttavia, sono molto più maturo e credo di poter gestire le situazioni difficili, ma anche di essere pronto per le situazioni positive quando arriveranno”.

Alla domanda diretta se il passaggio dall'attuale moto migliore a quella forse peggiore fosse parte del fascino complessivo di questo progetto LCR Honda, Zarco risponde di essere d'accordo e ritiene che sarà in una posizione migliore rispetto al 2019 per affrontare qualsiasi difficoltà che possa presentarsi: "Sì. Potrò controllare i miei nervi, non ero in grado di farlo quando ero con KTM, ma avevo solo l'esperienza della Yamaha. Il mio stile di guida è cambiato molto nell'ultimo anno con la Ducati. Avrei potuto mantenere il mio stile naturale, quello che avevo con la Yamaha, ma ora non posso farlo".

"In Austria, per esempio, ho fatto metà e metà e questo non mi ha aiutato a ottenere un buon risultato. Ma sto cambiando le cose e sono molto più consapevole di quello che succede. Mi piace avere questo controllo. Preferisco vincere, ma mi piace anche vedere molte cose, capire meglio come si comportano i piloti o quanto si può essere bravi sulla moto. Anche in questo caso sono ancora molto competitivo, quindi è un buon momento per provarci. Assicurarmi questi due anni mi toglierà un po' di stress dalle spalle, così potrò guardare un po' più avanti e costruire qualcosa di diverso".

Costruzione che comporterà la creazione di buone basi, in particolare durante il suo primo contatto con la Honda dopo la stagione in corso. Logicamente, questo dovrebbe avvenire a Valencia dopo l'ultimo Gran Premio. "Penso che mi sarà permesso di guidare la Honda a Valencia, ma non sono sicuro che faremo questo test. Penso più a febbraio, ma se avremo un test sarò il primo a essere felice perché sarà molto importante per ottenere le prime sensazioni e per conoscere la nuova squadra".

Tuttavia, non ha dimenticato il suo attuale team e le sue ambizioni, visto che mancano dieci Gran Premi dei 20 previsti per quest'anno: "Manca ancora metà stagione per finire l'anno e chiaramente, come professionista, farò del mio meglio. Voglio lottare per la top 5 del campionato, che è sempre una posizione onorevole in questa categoria, e voglio lottare affinché Pramac mantenga il primo posto nel campionato a squadre. Sarebbe la migliore stagione per Pramac".

Con Lena Buffa