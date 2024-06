MotoGP | Yamaha rialza la testa con Rins secondo, Quartararo in Q1

Il Gran Premio d’Italia rappresentava un banco di prova importante per Yamaha, che qui aveva svolto dei test la scorsa settimana prima della gara di Barcellona. I primi riscontri erano stati positivi e i primi passi avanti si erano visti già al Montmelo, ma il Mugello era fondamentale per confermare o smentire le sensazioni.

A giudicare dal crono fatto segnare da Alex Rins nella sessione pomeridiana, il lavoro svolto si è confermato nella giusta direzione, perché lo spagnolo ha siglato un 1’45”211 che gli ha consentito di issarsi in seconda posizione e accedere alla Q2 diretta. È il secondo fine settimana consecutivo che il catalano agguanta al venerdì la fase decisiva di qualifica e questo può essere sintomo di una crescita importante che inizia a tradursi in risultati.

Non è bastata una caduta alla San Donato nelle prime libere di questa mattina a fermare Rins. Lo spagnolo ha firmato un ottavo tempo nel turno mattutino e un secondo, a soli due decimi dal leader Pecco Bagnaia: “È stata una giornata positiva, siamo riusciti a fare reset dopo la caduta di stamattina, che è stata la prima forte dopo la caduta dell’anno scorso. Però sono contento, nel pomeriggio abbiamo siamo partiti subito con la gomma nuova per fare un time attack in caso fosse piovuto e ci siamo piazzati in seconda posizione”.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La sessione pomeridiana ha fornito ulteriori risposte a Yamaha, che cercava delle conferme ai feedback dei test: “Ho usato una messa a punto diversa e non è andata proprio come speravamo, ma anche così il ritmo era buono, perciò sono soddisfatto. All’ultimo giro ho girato da solo e ho fatto un tempo molto veloce e sono contento perché sembra che si confermino le sensazioni avute nel test. Penso che il nuovo pacchetto aerodinamico sia adatto a questo tipo di curve. L’obiettivo è quello di continuare a migliorare la moto, che è ancora molto pesante nei cambi di direzione”.

Dunque, il lavoro in Casa Yamaha è enorme e sembra iniziare a portare i suoi frutti: “Dal momento in cui vedi che Yamaha porta una carena nuova in meno di due mesi, capisci quanto si stanno impegnando. Stanno lavorando molto sull’elettronica e da lì vengono un po’ i passi avanti di Barcellona. I test aiutano un po’, qui al Mugello con le gomme usate mi vedo bene. Ho fatto un giro incredibile, anche se non è stato perfetto. Ho parlato con il team e abbiamo calcolato il crono necessario per infilarsi in Q2 e il mio tempo è stato più veloce di quanto pensassimo”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo a un soffio dalla Q2

Nel venerdì del Mugello, Alex Rins ha conquistato la Q2 nel finale scalzando Fabio Quartararo dalla top 10. Ironia della sorte, una Yamaha ha eliminato un’altra Yamaha e il francese ha chiuso la seconda (decisiva) sessione in 11esima posizione, a soli 19 millesimi dalla Q2. El Diablo dovrà passare dalla Q1 nella qualifica di domani, ma a dispetto della posizione sorride e si sente a suo agio in sella alla M1: “La nostra posizione non riflette il lavoro che abbiamo fatto oggi. Mi sento molto meglio sulla moto, ma sapevo ciò che mancava per riuscire a passare in Q2 e non siamo riusciti a farlo. È un po’ frustrante. Abbiamo provato a cercare un traino per questo pomeriggio, ma purtroppo abbiamo fatto tutto da soli e su questa pista cambia molto”.

“In termini di ritmo, nel secondo run ero dietro a Martín, ero davvero bloccato... Vedo che ci sono delle cose positive, ma sul giro secco, questo ci rovina un po' il weekend. Abbiamo un po' di problemi con il degrado delle gomme, ma onestamente penso che possiamo giocarcela. Comunque è sempre più facile pianificare il weekend quando si è in Q2 che in Q1”, ha sottolineato Quartararo, che non nasconde l’obiettivo del sabato, ovvero passare alla fase decisiva di qualifica.