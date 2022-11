MotoGP | Yamaha non si aspettava così tanto vantaggio ad inizio anno

La fragilità del propulsore che originariamente doveva essere montato sulla M1 di questa stagione ha reso necessaria la sua rottamazione, in quanto si è rivelato inaffidabile. Ciò significa che Quartararo è stato costretto ad intraprendere la sua crociata per conservare il titolo della MotoGP senza i "muscoli" extra che ha chiesto invano per tanto tempo.

A causa di ciò e del passo avanti che ci si aspettava dalla concorrenza, in particolare dalla Ducati, i vertici della Yamaha hanno affrontato la stagione con il sospetto che "El Diablo" avrebbe gareggiato con uno svantaggio tecnico. Proprio per questo motivo, non si aspettavano che il francese fosse in grado non solo di conquistare la testa della classifica, ma anche di distanziare il resto dei concorrenti, cosa che invece aveva fatto.

Quartararo ha lasciato la Germania con un vantaggio di 34 punti sul suo più diretto inseguitore, Aleix Espargaro, più di un Gran Premio. Il distacco era di 32 punti dopo la prima gara dopo la pausa estiva (Gran Bretagna), prima che Pecco Bagnaia completasse la più grande rimonta nella storia del campionato, recuperando 91 punti al pilota della Yamaha.

Parlando con Motorsport.com qualche giorno fa, Lin Jarvis ha sostenuto che i vertici del team si aspettavano in qualche modo che lo stallo del prototipo 2022 avrebbe lasciato Quartararo senza alcuna possibilità di conservare la corona. Anzi, il britannico si spinge oltre, sottolineando che lo slancio positivo che ha accompagnato il #20 nella prima metà dell'anno è stato inaspettato.

"Quello che non ci aspettavamo era che Fabio fosse in grado di prendere un vantaggio così grande nella prima metà della stagione. Sapevamo che è un talento straordinario e che è in grado di sfruttare al massimo il potenziale della moto. Ma pensavamo che avrebbe avuto più problemi", ha detto Jarvis, che tuttavia non definirebbe un "fallimento" se Quartararo non venisse incoronato campione questo fine settimana a Valencia: "Direi che sarebbe più un'occasione persa".

Per spiegare la rimonta di Bagnaia e la scarsa resistenza del campione in carica dovuta alla mancanza di strumenti, il boss della Casa di Iwata sottolinea il dispegamento di forze della Ducati, che ora rappresenta un terzo della griglia, e i vantaggi che questo comporta in termini di raccolta dati.

"La Ducati aveva una moto molto competitiva già nel 2021. Inoltre, avere otto moto e cinque o sei piloti veloci in ogni sessione offre molte informazioni. Questa moto ha un'ottima elettronica, è molto avanzata dal punto di vista aerodinamico e ha un motore molto potente. È la moto più equilibrata in circolazione", ha concluso Jarvis.

Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images