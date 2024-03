MotoGP | Yamaha, Meregalli chiede tempo: "Non siamo dei maghi"

La Yamaha ha cambiato mentalità, o almeno ci sta provando. Ma gli sforzi profusi nel corso dell'inverno, ingaggiando tecnici di livello come il nuovo direttore tecnico Max Bartolini e provando a dare alla M1 forme più simili a quelle delle moto della concorrenza, per il momento non hanno dato i risultati sperati.

In Qatar, Fabio Quartararo ha vinto quella che Joan Mir ha chiamato "Coppa Giappone". Curiosamente, le moto giapponesi si sono ritrovate tutte, o quasi, a battagliare per l'11° posizione nella gara lunga della MotoGP. Ma il problema non è tanto il piazzamento, quanto il distacco di 17 secondi accusato dal vincitore Pecco Bagnaia, che ha portato "El Diablo" a parlare di una Yamaha più lontana che mai nel post-gara.

In realtà, secondo il team manager Massimo Meregalli le cose non sono andate poi troppo diversamente da quelle che erano le aspettative che la Casa di Iwata si era fatta dopo il pre-campionato. Per il manager italiano, infatti, l'errore più sbagliato da fare in questa fase in cui l'obiettivo è risalire la china è non essere realisti e illudersi di essere più competitivi di ciò che mostra la realtà dei fatti.

"Fabio ha fatto quello che poteva per il momento. Siamo realisti. Avevamo già visto cosa potevamo fare qui quindici giorni fa durante i test, quando abbiamo fatto la simulazione di gara, avevamo già visto il livello. Ovviamente non siamo contenti, ma siamo realisti ed obiettivi. Abbiamo elencato le cose da fare, ma ci vuole tempo", ha detto Meregalli ai microfoni di Canal+.

"Stiamo facendo progressi, abbiamo migliorato la velocità massima e l'aerodinamica, ma dobbiamo fare ulteriori progressi. Abbiamo molto lavoro da fare. Sono deluso, sì, ma anche soddisfatto, ma abbiamo fatto quello che potevamo. Abbiamo raccolto dati, abbiamo fatto progressi dopo la Sprint perché abbiamo avuto un problema di degrado. E' successo anche domenica ma meno".

"Il lavoro richiede tempo. Abbiamo cambiato alcune cose e ora sappiamo davvero cosa vogliamo fare e dove vogliamo arrivare, ma ci vuole tempo. Non siamo dei maghi. Ci vuole tempo per fare le cose. Sappiamo cosa dobbiamo fare, ma ci vuole tempo per arrivarci", ha aggiunto.

Massimo Meregalli, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Meregalli quindi chiede tempo per permettere al nuovo sistema di lavoro di dare dei risultati, ma quello che bisogna capire è se Quartararo sarà disposto a darlo alla Yamaha. Il contratto del campione del mondo 2021 scadrà alla fine di quest'anno, come quelli di buona parte dei top rider della griglia, quindi difficilmente potrà attendere troppo quando il mercato inizierà a muoversi se non vuole rischiare di rimanere con il cerino in mano. "Maio" però sembra aver fiducia nella pazienza del suo pilota.

"Fabio lavora bene e cerca di essere calmo, capisce la situazione. Forse all'inizio dell'anno scorso era molto nervoso e deluso. Ora ha capito che la situazione è questa. Non abbiamo tempo nelle corse, ma lui accetta la situazione e stiamo lavorando nel miglior modo possibile, nella stessa direzione. Il lavoro di Fabio in questo fine settimana, anche se è solo il primo, è stato buono, è solo un modo diverso di lavorare", ha spiegato.

"Qualche anno fa cercava solo di vincere, ora lavora con l'obiettivo di progredire, raccogliere più informazioni possibili e fare test. Abbiamo già provato alcune cose nuove al Mugello e faremo lo stesso a Portimao. Il programma è piuttosto vasto e dovremo coprirne il più possibile", ha concluso.