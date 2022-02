MotoGP | Yamaha M1 2022: l'arma per difendere il titolo

E' solo una presentazione, ma sicuramente la Yamaha ci ripone tanta speranza. Quando questa mattina in Italia erano appena le 8:30, la Casa di Iwata ha presentato da Sepang la M1 2022, la moto con cui dovrà difendere il titolo, ma soprattutto con cui dovrà convincere Fabio Quartararo a firmare il rinnovo.

L'aggiornamento che aveva guidato nei test di novembre a Jerez non aveva convinto il campione del mondo, che aveva detto di voler vedere la versione definitiva della moto 2022 prima di sedersi ad un tavolo con i dirigenti giapponesi per discutere il suo futuro.

La crescita della Ducati nella seconda parte del 2021 ha portato "El Diablo" a chiedere delle garanzie tecniche, ma soprattutto qualche cavallo in più sotto alle carene. Perché se la M1 aveva un punto debole evidente da migliorare è senza ombra di dubbio la velocità di punta.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Oriol Puigdemont

Da domani, quando inizieranno i test collettivi sul tracciato malese, avrà modo di iniziare a capire se il nuovo motore, finalmente libero dal congelamento imposto dalla pandemia, ha fatto quello step che si aspettava in termini di potenza o meno.

Oggi però c'è spazio soprattutto per godersi la prima giornata di scuola da campione del mondo, anche se sul cupolino resterà il numero 20 e non farà spazio al numero 1, come Fabio aveva già anticipato e come la nuova livrea ha confermato.

Questa però è stata una presentazione importante anche per il suo compagno di box. Se da una parte è vero che Franco Morbidelli ha fatto il suo debutto nella squadra ufficiale a Misano, disputando cinque gare con il team attuale, quella odierna è stata la sua prima presentazione da pilota factory.

Per "Frankie" il discorso è diverso rispetto a Quartararo, perché il suo futuro è già tracciato più a lungo termine, con un contratto che scadrà alla fine del 2023. Sicuramente però in lui ci sarà la voglia di riproporsi al livello del 2020, quando fu vice-campione del mondo, dopo un 2021 travagliato a causa dell'infortunio e dell'operazione al ginocchio. Per lui ci sarà anche un nuovo capo tecnico, Patrick Primmer, che subentra a Silvano Galbusera, che lo aveva affiancato nella parentesi dello scorso anno e tornerà invece a lavorare nel test team.

Più che ad una presentazione vera e propria, abbiamo assistito ad un video che ha mostrato come i due piloti hanno vissuto la pausa invernale: Quartararo iniziando a realizzare realmente di essere campione del mondo ed allenandosi parecchio con le moto da cross, Morbidelli invece pensando al pieno recupero dall'infortunio al ginocchio che lo ha condizionato nella passata stagione.

Poi si è passati nel quartier generale di Gerno di Lesmo, dove a fare gli onori di casa è stato il managing director Lin Jarvis, sottolineando i grandi successi conquistati dalla Casa di Iwata nel 2021, ma soprattutto quello di Quartararo, che ha riportato la corona della MotoGP alla Yamaha sei anni dopo quella indossata da Jorge Lorenzo nel 2015.

Parlando degli obiettivi stagionali, Jarvis ha spiegato che ovviamente per Quartararo può essere solamente quello di provare a confermarsi campione, ma che non sarà facile con la pressione di essere il favorito sulle spalle. Per quanto riguarda Morbidelli, è impaziente di rivederlo in sella completamente recuperato dall'infortunio, nella speranza di ritrovare il pilota che nel 2020 era riuscito a vincere tre gare e ad essere vice-campione del mondo con una moto del 2019.

Il team manager Massimo Meregalli ha invece spiegato che l'obiettivo primario dello sviluppo della nuova moto è stato quello di guadagnare velocità di punta. Questo non vuol dire che ad Iwata abbiano lavorato solamente sul motore, ma hanno anche affinato l'aerodinamica e cercato di aumentare il grip al posteriore per migliorare la trazione in uscita di curva.

Dopo una lunga attesa, per il gran finale sono state finalmente svelate le forme della nuova M1, con la livrea che rimane simile a quella della passata stagione con il blu tipico della Yamaha, ma con il nero che probabilmente però ha preso ancora più spazio. Non poteva mancare poi la M verde della Monster, main sponsor della squadra. C'è da scommettere però che Quartararo e Morbidelli le risposte più importanti le attendono da quello che c'è sotto le carene...

