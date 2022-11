MotoGP | Yamaha lotta per ritrovare la storica fluidità della M1

La Yamaha non è stata in grado di aggiornare il proprio motore a causa di problemi di affidabilità nel 2022 e la mancanza di potenza sulla moto è stata spesso addotta da Fabio Quartararo come motivo delle sue difficoltà a lottare con l'armata Ducati: svantaggiato sui rettilinei, il francese ha poi faticato a sfruttare al meglio le sue capacità in curva, essendo rallentato dai suoi avversari in quelle parti del circuito.

Questa efficienza in curva viene spesso descritta come la perfetta combinazione delle qualità di Quartararo e della M1, ma è così efficace come si crede? La moto giapponese è stata a lungo elogiata per la sua agilità, ma in realtà questa caratteristica si è gradualmente persa e ora sono necessari miglioramenti su tutta la moto. "In generale penso che i miglioramenti da apportare non riguardino solo il motore", ha confermato il team manager della squadra ufficiale Yamaha, Maio Meregalli, nel podcast della MotoGP. "Sicuramente il motore è l'area più importante da migliorare, ma ce ne sono altre".

"C'è l'aerodinamica e il livello di grip. Se si ha una buona aderenza si può avere una migliore accelerazione e uscire dalle curve più velocemente. Nel complesso il pacchetto funziona, ma dobbiamo portarlo un po' più avanti, in generale".

Filosofia cambiata per costrizione

Quartararo ha confermato la necessità di migliorare "per girare nella seconda metà delle curve", ma il collaudatore Yamaha Cal Crutchlow si è spinto oltre, descrivendo una moto più aggressiva e difficile da gestire rispetto a quella che ha provato dal 2011 al 2013 in Tech3. A suo avviso, è necessario un passo indietro.

"Dobbiamo rendere la moto più morbida, più tranquilla, questa è una certezza", ha sottolineato l'inglese. "Dobbiamo lavorare su questo aspetto per il prossimo anno. Se guardate, in precedenza la Yamaha più lenta (in termini di velocità massima) era anche la più veloce sull'intero circuito. Ora stiamo cercando di diventare sempre più veloci ed è difficile, quindi penso che in un certo senso dobbiamo tornare indietro nella filosofia".

Tuttavia, questo passo indietro sembra tecnicamente impossibile. Secondo Lin Jarvis, la maneggevolezza per cui la Yamaha era nota in passato, in particolare nel 2016 e nel 2019, è venuta meno, e questo è il risultato delle modifiche apportate al quattro cilindri in linea che hanno richiesto una modifica del telaio.

"Non c'è dubbio che in passato abbiamo avuto due moto molto fluide", ha ricordato il direttore di Yamaha Motor Racing al sito ufficiale del campionato. "La prima è stata quella del 2016; tutti l'hanno amata e prima del 2019 tutti hanno detto: 'Voglio ritrovare quella sensazione del 2016'. Poi nel 2019 abbiamo avuto una moto competitiva, che dava buone sensazioni e tutti si divertivano a guidarla. E in effetti, quando abbiamo cambiato le specifiche del motore, siamo stati costretti a cambiare il design del telaio. Non potevamo tornare al vecchio telaio con questo motore".

Fabio Quartararo

Sono state apportate ancora delle modifiche, ma solo Fabio Quartararo è riuscito a ottenere il meglio dalle moto introdotte negli ultimi due anni: "Abbiamo provato diverse soluzioni di telaio per cercare di trovare quella grande sensazione di fiducia. Abbiamo trovato qualcosa nel 2021; Fabio era molto più contento, soprattutto in termini di confidenza con l'anteriore della moto, perché sentiva di poterla mettere ovunque. Ma in effetti abbiamo perso un po' della fluidità che la Yamaha aveva prima. Non stiamo cercando di tornare al 2019, ma di trovare un pacchetto complessivamente migliore".

Meregalli ha anche riconosciuto che la Yamaha ha perso alcuni dei suoi punti di forza, ma ha detto che la moto del 2022 è "migliore di quella del 2019", con paragoni che non trascurano gli sviluppi fatti da altri marchi: "Prima di tutto, la Yamaha è più veloce. D'altra parte, su alcuni aspetti abbiamo perso qualcosa. Ma non dobbiamo nemmeno sottovalutare il fatto che tutti gli altri siano migliorati, quindi forse sembrava meglio nel 2019 perché i nostri concorrenti non erano così forti, ma ora sono migliorati. Quindi dobbiamo combattere anche con questo".

Provati un telaio diverso e nuove alette

Anche quest'anno la Yamaha ha valutato diversi telai, anche con i suoi titolari a Misano e poi a Valencia. "Al momento non abbiamo trovato il turning che aveva la moto 2019", ha detto Meregalli durante il test svoltosi subito dopo la fine della stagione, riconoscendo le difficoltà nel trovare una spiegazione: "Non è così in tutte le curve; a volte è difficile da capire anche per noi, perché ci sono alcune curve in cui la moto gira bene, normalmente, e altre in cui è più difficile farla girare".

"Comunque, stiamo lavorando e, onestamente, sono impressionato da tutte le parti che abbiamo avuto da testare. Probabilmente da metà stagione, vedo che tutti gli ingegneri si sono concentrati molto sul miglioramento della moto e credo che per la prima volta abbiamo potuto iniziare a valutare il lavoro svolto negli ultimi sei mesi".

Yamaha a testé d'imposants ailerons à l'arrière, ici sur la moto de Fabio Quartararo

A dimostrazione della mole di lavoro svolta da Yamaha, la moto è stata dotata delle pinne sul codone, in linea con quelle sperimentate quest'anno da Ducati, Suzuki per un breve periodo e poi Honda a fine stagione, ma ancora più imponenti. Cal Crutchlow le ha valutate in un test a Jerez, tra il GP di Malesia e quello di Valencia, e poi durante l'ultimo weekend di gara dell'anno, e ha percepito un piccolo cambiamento nella maneggevolezza della Yamaha: "Per me genera un po' più di impennata, ma è più stabile in curva e in frenata, che è esattamente quello che ho sentito a Jerez".

"Ci farà vincere il titolo?", si è chiesto, rimanendo realista: "Probabilmente no, ma dobbiamo testare cose diverse. Tutti i marchi provano le cose degli altri. È così che funziona la concorrenza. Purtroppo, un costruttore è un passo avanti e tutti gli altri lo inseguono".

"Dobbiamo anche basarci sui punti di forza della Yamaha e non pensare troppo agli altri. Il punto di forza è stata la moto 2019, quindi dobbiamo vedere come avvicinarci a questa per progredire. Stanno facendo un buon lavoro per il prossimo anno. Al momento credo che sia ancora difficile, ma stanno lavorando sodo, che è la cosa più importante. Tutto qui".