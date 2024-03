MotoGP | Yamaha: il gap "enorme" aumenta i dubbi sul futuro di Quartararo

Il giorno dopo il nono posto nella Sprint, Fabio Quartararo ha conquistato il settimo posto a Portimao, ma più che la posizione al traguardo, è il distacco dai primi a preoccuparlo.

Dopo essere stato superato da Brad Binder ma avendo anche superato Marco Bezzecchi nel corso del primo giro, ha conservato la nona posizione che occupava in griglia e l'ha mantenuta a lungo, prima di essere superato da Miguel Oliveira e poi raggiunto dal pilota VR46. Quartararo ha poi riguadagnato il vantaggio sul portoghese e ha approfittato delle disavventure di Pecco Bagnaia, Marc Marquez e Maverick Vinales per risalire fino al settimo posto, ma è passato sotto la bandiera a scacchi 20"130 dopo il vincitore.

"È complicato", ha detto Quartararo a Canal+. "Onestamente, più che la posizione - è buona, siamo arrivati settimi, è un risultato positivo - il ritmo che avevamo in questa gara era molto mediocre. Pensavo di finire più vicino al leader. Abbiamo preso quasi un secondo al giro, quindi è un gap enorme. Dobbiamo trovare una soluzione. Siamo sulla strada giusta ma, come pilota, voglio sempre che le cose accadano più veloci, il prima possibile. Stiamo facendo piccoli passi avanti, piano piano".

Quartararo ha vinto nel 2021 e nel 2022 a Portimao, ma recitare un ruolo da protagonista era assolutamente fuori discussione questo fine settimana, con una Yamaha che si sta impoverendo sempre di più. "Non è una questione di cosa non posso fare, è che abbiamo raggiunto il limite della nostra moto", ha spiegato il francese incontrando i giornalisti.

"Sto già facendo tutto quello che posso con la moto, la questione è solo quello che la moto non mi permette di fare per tenere il passo di chi mi sta davanti. È così, per questo penso che con i dati di questo fine settimana saremo in grado di fare qualche passo avanti per il futuro".

Nelle ultime settimane, Quartararo ha elogiato il cambiamento di approccio della Yamaha, pur constatando la mancanza di progressi al momento, e sa che dovrà aspettare "almeno fino a metà stagione" prima di sperare in un cambiamento. Il che contrasta con il desiderio espresso all'inizio del fine settimana di non tirare troppo per le lunghe la scelta della sua squadra per il 2025.

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo ha ammesso domenica che la Yamaha non aveva "molto" tempo a disposizione per convincerlo a prolungare il suo contratto e che non poteva permettersi di aspettare fino a metà stagione per firmare il suo futuro contratto in MotoGP: "Devo decidere con largo anticipo, e sarà più una questione personale per vedere cosa devo fare per il futuro".

Per quanto riguarda la scelta che potrebbe essere sua, Quartararo non sembra chiudere nessuna porta. Mentre Jorge Martin chiede di passare a un team factory, Marc Marquez ha rinunciato al suo status di pilota ufficiale a favore di un passaggio al Gresini Racing. "Non lo so", ha risposto, mostrando una certa serenità solo perché sembra avere le carte in regola.

"Onestamente, ho vissuto situazioni ben peggiori quando ero in Moto2, quando non sapevo dove sarei stato l'anno successivo. La possibilità di partire, di avere offerte, di non essere stressato dal fatto di non avere una moto per l'anno successivo, non credo che mi influenzi. Direi addirittura che non mi condiziona affatto".

"Sicuramente c'è una scelta da fare e non è facile. So di doverla fare in un tempo molto breve, ma da un lato vedi la Yamaha fare cose che non ho mai visto in sei anni, stanno davvero facendo grandi cambiamenti. Dall'altro, c'è la possibilità di guidare moto che sono già davanti. Non sarà una scelta facile".

Questo contesto è difficile ma non pesa all'interno del box secondo il Campione del Mondo 2021: "L'atmosfera è molto buona e direi anche che motiva enormemente la Yamaha".