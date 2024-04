MotoGP | Yamaha: a Portimao c'era un nuovo motore, ma non è stato provato

Come la Honda, anche il marchio dei diapason beneficia in questa stagione delle agevolazioni operative e tecniche approvate alla fine dello scorso anno, nel tentativo di dare una mano ai costruttori più bisognosi dal punto di vista dei risultati.

Un aspetto molto vantaggioso di queste concessioni è la possibilità per i piloti titolari di effettuare giornate di test privati, limitati solo dalla quantità di pneumatici disponibili, che è stata ovviamente aumentata. Un altro aspetto, non meno importante, è la possibilità di sviluppare il motore che, a differenza dei costruttori senza concessioni, non è congelato.

Dall'inizio dell'anno, la Honda ha seguito un vasto programma di test, con ben 22 eventi privati previsti, che però difficilmente saranno completati. In sostanza, perché le sovvenzioni per le due Case giapponesi saranno ricalcolate durante la pausa estiva, a seconda dei risultati ottenuti fino a quel momento.

Finora, Luca Marini ha sfruttato al massimo queste concessioni e prima del Gran Premio del Portogallo ha girato a Jerez per cercare di accelerare il suo adattamento alla RC213V. La Yamaha invece non è stata altrettanto aggressiva in questo senso.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La casa di Iwata ha stabilito una tabella di marcia che ha come riferimento il calendario europeo. Fabio Quartararo ed Alex Rins sono rimasti a Portimao, il lunedì successivo all'ultima gara, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni del prototipo che, finora, non ha permesso né al francese né allo spagnolo di finire tra i primi cinque in nessuno dei due appuntamenti finora disputati.

Uno dei maggiori problemi della Yamaha negli ultimi anni è stata la mancanza di potenza delle sue moto. In effetti, i giapponesi si sono assicurati i servizi della Marmotors, la società di consulenza di Luca Marmorini, un famoso ingegnere motorista noto per i suoi trascorsi in Ferrari ed in Toyota in Formula 1, ma anche in Aprilia.

A Portimao, dopo aver tagliato il traguardo al settimo posto, a Quartararo è stato chiesto se poteva dare qualche indizio sugli elementi che avrebbe testato il giorno successivo. "Spero che riusciremo a testare molte cose. Penso che abbiamo molti pezzi. Speriamo che il meteo ci rispetti. Non so se posso dire esattamente che cosa proveremo, quindi preferisco non dire nulla", ha concordato "El Diablo".

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Stando a quanto ha appreso Motorsport.com, uno dei componenti più importanti che il pilota di Nizza avrebbe dovuto testare è una nuova specifica del motore. Si tratta di una specifica diversa da quella utilizzata finora, ma con la configurazione a quattro cilindri in linea tipica della Yamaha. In nessun caso un V4, che non sembra rientrare nei piani della casa giapponese, almeno a breve termine.

Tuttavia, il maltempo che ha colpito la zona dell'Algarve in quel lunedì, in particolare il forte vento, ha impedito a Quartararo e Rins di portare a termine il programma previsto. Il campione del mondo 2021 è riuscito a completare solo sei giri, gli stessi del suo nuovo compagno di squadra. In queste condizioni, i tecnici Yamaha hanno scelto di non montare il nuovo motore sulla moto di Quartararo, rimandandone la valutazione a una data successiva. Resta da vedere, tuttavia, se il propulsore sarà montato sulle moto numero 20 e 42 questo fine settimana ad Austin.