MotoGP | WithU Yamaha RNF svela le M1 di Dovizioso e Binder

E' una squadra nuova, ma a molti potrebbe sembrare una vecchia conoscenza. La WithU Yamaha RNF ha tolto i veli oggi al Teatro Filarmonico di Verona, città dove ha sede il suo main sponsor. Dopo tre anni legati a Petronas e al Circuito di Sepang, cambiano il nome ed i colori della squadra, ma non le ambizioni di chi c'è dentro al box.

Pur perdendo il filo diretto con il colosso petrolifero malese, che gli è costato la chiusura delle strutture Moto2 e Moto3, Razlan Razali è riuscito a trovare una chiave non solo per portare avanti il suo progetto in MotoGP, ma per farlo anche in maniera ambiziosa.

Coinvolgendo WithU, azienda italiana impegnata nelle forniture di luce, gas, internet e telefono, è riuscito a trovare il budget per continuare ad avere almeno una M1 in versione factory da affidare ad un pilota di grande esperienza come Andrea Dovizioso, pronto ad iniziare la sua 20° stagione nel Motomondiale.

Se nel 2019 il progetto Petronas era nato puntando su due emergenti come Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, diventati poi i due piloti ufficiali della Yamaha dopo aver regalato la bellezza di sei vittorie al team, il nuovo capitolo si apre all'insegna di chi ha già scritto pagine importanti in MotoGP, essendo stato vice-campione del mondo per ben tre anni di fila, dal 2017 al 2019, e ha all'attivo 15 successi nella classe regina.

Dopo otto anni in Ducati e la breve parentesi da tester in Aprilia, il primo approccio sulla Yamaha del forlivese non è stato semplice, ma va detto che nelle ultime cinque gare del 2021 ha avuto in eredità la moto di Franco Morbidelli, una vecchia "Spec B" che aveva addirittura la M1 del 2019 come sua base. C'è curiosità quindi di vedere cosa sarà in grado di fare Andrea in sella ad una moto identica a quelle del factory team.

Secondo il suo capo tecnico, Ramon Forcada, è solo questione di tempo e di adattamento prima che Dovizioso possa ritagliarsi delle soddisfazioni in sella alla moto della Casa di Iwata, che con il suo quattro cilindri in linea è molto diversa dalla Ducati che aveva costruito intorno alle sue esigenze, perché se c'è una cosa che l'ex iridato della 125cc sa molto bene è ciò che gli serve per essere veloce.

Nell'altra metà del box troviamo poi una delle sorprese di questa stagione, perché fino a pochi mesi fa probabilmente nessuno avrebbe scommesso sul debutto in MotoGP di Darryn Binder, con un salto diretto dalla Moto3. Il pilota sudafricano ripercorrerà quindi le orme di Jack Miller, che però nel 2015 si era affacciato nella classe regina da vice-campione del mondo di quella entrante.

Il più giovane dei fratelli Binder invece ci arriva reduce dal settimo posto nel Mondiale Moto3 2021 e con all'attivo una sola vittoria, a Barcellona nel 2020. Non dimentichiamoci, però, che nel 2019 avevamo tutti storto un po' il naso di fronte alla scelta da parte di Razali di un certo Fabio Quartararo, che fino a quel momento aveva un palmares simile, ma due anni più tardi è stato in grado di laurearsi campione del mondo.

E' chiaro che bisognerà dargli il tempo di scoprire una categoria molto diversa da quella in cui ha corso fino allo scorso anno, ma anche di mettere da parte quell'aggressività che in tante occasioni ha fatto passare in secondo piano le sue doti velocistiche. Considerando anche che, a differenza di Dovizioso, Darryn disporrà di una M1 2021.

Ovviamente c'era grande attesa per la nuova livrea e il colore dominante è il nero, ma non mancano il blu e l'arancione, quelli del main sponsor WithU, che sono stati svelati mentre un tenore cantava le note di "Nessun dorma" della "Turandot". "Il posto in cui abbiamo svelato la moto è molto speciale per la MotoGP e devo dire che anche la livrea è particolarmente bella", ha detto a caldo Dovizioso.

Per quanto riguarda il futuro più a lungo termine, bisogna ricordare che Razali ha firmato un accordo con Dorna fino al termine della stagione 2026. Tuttavia, l'attuale contratto con la Yamaha andrà in scadenza proprio alla fine del 2022, anche se esiste un'opzione per il prolungamento.

Oltre al progetto MotoGP è stato svelato anche quello MotoE, nella quale la squadra sarà impegnata con due piloti di grandi esperienza, che hanno entrambi un passato nella classe regina, ovvero Niccolò Canepa e Bradley Smith. Sul palco però era presente solamente il pilota genovese, che torna nella serie dopo un anno di assenza, a scoprire la Energica Ego del team.

