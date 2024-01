MotoGP | VR46 spera di rinnovare con Ducati prima del Qatar

Vedere la VR46 associata alla Ducati potrebbe sembrare quasi anomalo. La squadra di Valentino Rossi e la Casa che ha dominato le ultime stagioni della MotoGP condividono certamente la nazionalità italiana e il pilota pesarese ne ha indossato i colori nel 2011 e nel 2012, ma quelle due stagioni sono state molto difficili per il "Dottore". È quindi tornato alla Yamaha, marchio per il quale ha corso per 16 anni, di cui 15 nel team ufficiale, con quattro titoli iridati.

Ancora oggi, Rossi mantiene legami molto forti con la Yamaha, di cui è diventato ufficialmente ambasciatore lo scorso anno, e la VR46 schiera una squadra di giovani piloti per il marchio giapponese in Moto2. Era quindi logico che la Yamaha puntasse sulla VR46 per riavere un team satellite in MotoGP, soprattutto perché l'accordo della squadra con la Ducati scade dopo la stagione 2024.

L'anno scorso Lin Jarvis, amministratore delegato di Yamaha Motor Racing, ha confermato che la VR46 era la "prima scelta" del costruttore e alla fine dell'anno contava su un miglioramento delle prestazioni per convincere il team. Quest'ultimo, tuttavia, ha dichiarato di voler prolungare il contratto con la Ducati e potrebbe non dare alla Yamaha alcuna opportunità di dimostrare quanto vale la nuova versione della M1, dal momento che sembra imminente un nuovo accordo con l'attuale partner.

"Abbiamo già un'opzione con la Ducati per il 2025 e il 2026", ha dichiarato il direttore del team VR46, Alessio "Uccio" Salucci, al sito ufficiale della MotoGP in occasione della presentazione della nuova livrea. "Questo momento è molto importante, questi prossimi dieci o quindici giorni, per cercare di capire cosa succederà".

Uccio Salucci veut que VR46 prolonge avec Ducati

"La mia intenzione è quella di continuare con la Ducati. Il mio sogno sarebbe quello di firmare il contratto prima del Qatar, perché voglio essere tranquillo. Voglio prepararmi molto, molto bene per quest'anno, senza distrazioni, e per questo devo firmare ora con la Ducati, perché secondo me è meglio. Ma vedremo cosa succederà".

Se il sodalizio tra VR46 e Ducati dovesse durare, sarebbe un duro colpo per la Yamaha, che non ha più un team satellite dalla scorsa stagione e ha espresso chiaramente il desiderio di averne uno entro il 2025, con la promessa di offrire un supporto maggiore di quello di cui hanno goduto in passato Tech3 e poi SRT/RNF.

Tutti gli altri team indipendenti sono già legati ad un costruttore per il 2025, ad eccezione di LCR, ma sembra improbabile che le truppe di Lucio Cecchinello si separino dalla Honda, a cui sono legate dal 2006. LCR ha rapidamente accantonato le trattative con KTM lo scorso anno, quando il marchio stava cercando di espandere la propria presenza sulla griglia di partenza.

La maggior parte degli accordi è valida fino alla stagione 2026, prima dell'introduzione della nuova generazione di moto prevista per l'anno successivo.