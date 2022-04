MotoGP | Vinales: “Siamo sulla strada giusta”

L’inizio della prima stagione completa in sella all’Aprilia RS-GP 2022 di Maverick Vinales lo ha visto collezionare un 12esimo posto in Qatar e un 16esimo in Indonesia. Questo lo porta in 16esima posizione nella classifica generale, a quota quattro punti.

Le prestazioni di Maverick contrastano con il buon inizio di stagione del suo compagno di squadra Aleix Espargaro, che a Lusail ha brillato con una quarta posizione e a Mandalika ha chiuso in top 10. In questo modo è settimo nella classifica generale con 20 punti (gli stessi di suo fratello Pol, pilota Honda), a sole dieci lunghezze dal leader Enea Bastianini.

Sembra che Vinales abbia fatto un piccolo passo indietro nella seconda gara dell’anno, in cui è rimasto fuori dai punti. Tuttavia, le condizioni complicate in cui il Gran Premio dell’Indonesia è stato disputato, con una pioggia intensa e pista completamente bagnata, hanno mascherato il passo in avanti fatto dal pilota Aprilia nel warm-up di domenica mattina, svolto sull’asciutto. Lì aveva ottenuto il secondo tempo, mostrando un ritmo più che interessante.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Photo by: Aprilia Racing

“Se fosse per me, avrei corso in Argentina subito dopo aver concluso la gara in Indonesia”, ha affermato Maverick alla vigilia del Gran Premio dell’Argentina, che si disputa questo fine settimana a Termas de Rio Hondo. “A Mandalika abbiamo fatto un passo importante in termini di setup. Ma non si è visto in gara a causa delle condizioni difficili. Questo però mi fa sentire fiducioso in vista delle prossime gare”.

Vinales era andato via in maniera brusca da Yamaha a metà della scorsa stagione, passando in Aprilia per l’ultima parte di campionato, con numerosi problemi di adattamento alla nuova moto. In merito alle difficoltà che sta trovando afferma: “Sono convinto del fatto che siamo molto vicini a trovare la piena fiducia, ma nella MotoGP attuale, ogni piccolo miglioramento richiede molto lavoro sia per il team sia per il pilota”.

Questa situazione non spaventa il pilota di Roses, che mantiene un certo ottimismo: “È una questione di mettere insieme molti dettagli e creare una sinergia perfetta. Ma siamo sulla strada giusta”.