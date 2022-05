MotoGP | Vinales: "Ritirarmi a fine stagione? Assolutamente no!"

Per il pilota dell'Aprilia il Gran Premio di Francia è stato un altro passo avanti nell'adattamento alla RS-GP 2022, ed è stato positivo per il fine settimana di lavoro e per il decimo posto nella gara di domenica.

"Penso che sia stata una gara interessante e positiva per noi, abbiamo raccolto molte informazioni utili in vista del Mugello. Siamo vicini a fare un salto, quindi dobbiamo continuare a spingere e con molta motivazione", ha detto Maverick Viñales in una conversazione con Motorsport.com.

Uno dei problemi di Maverick con l'Aprilia è che non la sente sua, non si sente ancora a suo agio con la moto.

"Ogni volta mi sento sempre meglio, credo che dobbiamo ancora apportare alcune modifiche ergonomiche alla moto, perché sono ancora un po' scomodo, ma a poco a poco mi sento meglio. Ogni gara faccio un passo avanti".

Dopo aver guidato tanti anni la Yamaha, che ha un motore a quattro cilindri in linea, Maverick è convinto che alla fine troverà una chiave per guidare l'Aprilia con il suo quattro cilindri a V.

"Credo che il mio stile di guida alla fine si adatterà a questo tipo di moto, ma avremo bisogno di tempo e, soprattutto, di capire come fare con questeo tipo di moto, per far sì che faccia quello che mi serve. Ci vorrà del tempo, ma una volta ottenuto sarò sicuramente veloce".

E' stata la Suzuki a portare Vinales nella classe regina nel 2015 e lo spagnolo è stato anche il primo ad ottenere una vittoria nel nuovo ciclo della Casa di Hamamatsu. Per lui l'uscita del costruttore giapponese a fine anno è stata una bomba inaspettata.

"E' una mossa difficile da valutare, credo sia una decisione che viene dall'alto, non dal team MotoGP. Mi rattrista molto perché conosco molto bene tutti i ragazzi della Suzuki presenti alle gare e, quando arrivano notizie come questa, è difficile rimanere motivati. Li conosco bene, hanno tutti una famiglia e perderanno il lavoro, quindi è complicato. E' molto triste ed è una decisione molto strana per chi è in questo mondo".

Una scelta che scuoterà anche il mercato piloti, con Maverick che vedrà il suo contratto con l'Aprilia scadere proprio alla fine dell'anno.

"Per me cambia poco, sto bene dove sono e voglio migliorare, la moto può essere molto buona, può avere molto potenziale e poco a poco lo sta dimostrando. Voglio continuare con questo progetto perché, onestamente, mi piace la moto, mi piace la squadra e il modo in cui stiamo affrontando tutto. Spingerò per questo progetto".

Queste parole contrastano con alcune voci insistenti secondo le quali Maverick avrebbe già preso la decisione di ritirarsi a fine stagione, di lasciare il Mondiale e di concentrarsi sulla famiglia, che ora è il centro della sua vita.

"Sinceramente, sono tranquillo e ho tempo. Ogni anno mi sento meglio, più preparato e più in forma fisicamente. So che sarà un processo di adattamento ad una moto completamente nuova, dopo nove anni su due moto giapponesi molto diverse, quindi ci vorrà del tempo".

"Sto guidando questa nuova moto da sette gare ed in alcune sessioni sono stato persino in testa. Questo significa che una volta che avrò trovato gli automatismi nella mia testa, sarà in grado di fare cose che non sono stato in grado di fare finora. Non vedo l'ora".

Diciamo quindi che il ritiro non è nella mente di Maverick: "Assolutamente no (ride). Ho una voglia immensa di mangiare tutto", ha concluso il ragazzo della Costa Brava.