MotoGP | Vinales: "Punto alla vittoria, anche contro Aleix"

Un anno dopo il suo debutto con l'Aprilia, successivo al fallimento del suo rapporto con la Yamaha, Maverick Vinales ha trovato finalmente la forma giusta nelle ultime gare, avendo ottenuto il podio in tre degli ultimi quattro gran premi.

Ora che si trova a combattere con maggiore costanza nelle posizioni di vertice, Vinales ha dichiarato negli ultimi mesi che sarebbe felice di aiutare il compagno di squadra Espargaro nella lotta per il titolo 2022.

Dopo aver chiuso il venerdì di Aragon con il settimo tempo, e convinto di poter lottare per la vittoria domenica, Vinales ha però ammesso che non si accontenterà del secondo posto se vedrà la possibilità di vincere, anche se ciò significherebbe superare Espargaro.

"È ancora presto, ma credo che lotteremo sicuramente per la vittoria", ha detto Vinales."Se lavoreremo nel modo giusto, lotteremo per il successo perché la moto funziona bene e sono motivato. È una pista dove voglio spingere al massimo".

“Quest'anno possiamo ottenere un risultato straordinario a differenza dell'anno scorso".

Quando gli è stato chiesto se in caso di due Aprilia al comando si sarebbe accontentato del secondo posto o se, invece, avrebbe provato a superare Espargaro, Vinales ha aggiunto.

"Ho un feeling speciale con questa pista, quindi se avrò la possibilità di vincere la sfrutterò sicuramente. Ho vinto in Moto2, ho sempre ottenuto buoni risultati qui. È una pista dove normalmente sono molto veloce, quindi va bene così".

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, che è terzo in classifica e a 33 punti di distacco dal leader del campionato Fabio Quartararo, ha chiuso solo 13° ad Aragon dopo essere caduto in entrambe le sessioni di prove.

Nonostante abbia ammesso che entrambi sono stati errori suoi, Espargaro è convinto di essere il più veloce tra le due Aprilia su una pista dove ci si aspetta che sia un candidato al podio.

"È stata una giornata positiva, ma ho commesso due errori", ha spiegato Espargaro. "Il primo è stato un po' più grave perché ero fuori traiettoria e sono caduto, mentre nel secondo, invece, sono caduto andando piano”.

"Sfortunatamente ho commesso entrambi gli errori quando avevo le gomme nuove e poi non ne avevo più. Quindi, in pratica, ho rovinato la mia sessione”.

"Ad ogni modo, sia al mattino che al pomeriggio, ero competitivo con la gomma da gara. Mi sento a posto”.

"Qui sono più veloce. Sono caduto e non sono riuscito a migliorare i tempi sul giro, ma per me oggi non si è trattato di un problema di velocità”.

"Sono abbastanza veloce, sono stato in testa alla prima sessione ed ero in testa con la gomma media prima dell'incidente. Quindi, non è un problema di velocità. Devo capire meglio qual è il limite".