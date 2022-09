MotoGP | Vinales: "Parto sempre per vincere e sta diventando realistico"

Maverick Vinales è tornato sul podio del Gran Premio di San Marino, conquistando il terzo piazzamento nella top 3 nelle ultime quattro gare e certificando che l'obiettivo della prima vittoria con Aprilia è sempre più vicino. Risultato che lo renderebbe il primo pilota nell'era della MotoGP a vincere con tre costruttori diversi.

Dopo un fine settimana brillante, il pilota spagnolo è stato tra i più attivi nei test ufficiali della MotoGP che si sono svolti martedì e mercoledì sul circuito romagnolo.

In totale, Maverick ha completato 171 giri, quasi 725 chilometri. Il pilota dell'Aprilia ha ottenuto il secondo tempo nella prima sessione di martedì, quando ha completato 51 giri, ed è stato ottavo nel pomeriggio, completando altri 45 giri. Mercoledì mattina, nella sessione più veloce del test, era terzo dopo 39 giri, chiudendo il suo lavoro in pista mercoledì pomeriggio con altri 36 giri per essere il secondo più veloce. Nella classifica dei tempi combinati, il catalano ha ottenuto il terzo crono (1'31"189).

Un lavoro completo ed efficace che, ancora una volta, ispira a pensare che la prima vittoria sia sempre più vicina, magari al Motorland Aragon la prossima settimana.

"Parto sempre per vincere, in ogni gara, ma sta diventando sempre più realistico. Durante il test abbiamo lavorato molto per la seconda metà della gara e siamo migliorati molto, abbiamo fatto un netto passo avanti, soprattutto per quanto riguarda il feeling e il comfort sulla moto", ha dichiarato Maverick.

Aprilia ha presentato ai suoi piloti una serie di novità, soprattutto in vista del 2023.

"Sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose, sono molto eccitato per quello che mi riserva il futuro, ho provato un nuovo telaio e altri elementi che vanno nella direzione di aiutarmi a guidare meglio la moto.

Aprilia è in lotta per il Mondiale Team, in cui è seconda a 25 punti dalla Ducati, e per i piloti, con Aleix Espargaro a 33 punti dal leader Fabio Quartararo. Il contributo di Maverick è fondamentale nel primo caso, mentre il catalano è sempre stato favorevole ad aiutare il suo compagno di squadra e amico Aleix.

In vista del Gran Premio di Aragon della prossima settimana, Maverick ritiene che Espargaro avrà una grande opportunità su un circuito dove è sempre stato molto competitivo.

"Dobbiamo migliorare un po' in qualifica per poter partire davanti. Non credo che Aleix avrà problemi ad Aragon, ma possiamo aiutarci a vicenda, soprattutto sul rettilineo posteriore, che è molto lungo e la scia può farti guadagnare quasi due decimi di secondo".

"In vista delle qualifiche, credo che sarebbe molto intelligente fare un po' di lavoro di squadra. Ad Aragón, se parti davanti hai già vinto metà della gara e sarà molto importante che Aleix recuperi punti su Fabio, quindi dobbiamo fare in modo che parta dalla prima fila della griglia", ha proposto come strategia.

Maverick è chiaro: se ha la possibilità di vincere, cercherà di farlo. "Naturalmente. Se ho la possibilità di vincere la gara, ci proverò. A Misano ce l'avevo e mi è sfuggita alla fine, ad Aragon credo che l'avremo di nuovo e dovremo rimanere lì fino all'ultimo giro. Naturalmente cercheremo di vincere la gara".

Per raggiungere questo obiettivo, il pilota catalano deve migliorare nelle fasi finali della gara, quando ha perso le sue possibilità domenica a Misano.

"Abbiamo analizzato quello che ci è successo ed è stato molto simile a quello che è successo ad Assen (3°) e a Silverstone (2°), sentivo di averne di più, ma mi ha limitato un po' l'ingresso in curva. Il mio pneumatico è calato molto e non riuscivo più ad entrare con la stessa forza, cercavo di accelerare di più e scivolavo. Si tratta di conoscere meglio la moto e di fare più gare", ha detto.

Mentre Aleix Espargaró ha scelto di mantenere la sua moto "così com'è perché funziona bene", concentrandosi sui test per il prossimo anno, Maverick ha provato alcuni nuovi sviluppi per continuare a far crescere l'Aprilia.

"Per quest'anno abbiamo provato diverse impostazioni che mi hanno aiutato molto a frenare forte con il serbatoio pieno all'inizio della gara. Siamo forti all'inizio della gara, ma vorrei esserlo un po' di più, soprattutto per poter sorpassare. Ho provato anche a migliorare l'ingresso in curva con la gomma usata, abbiamo lavorato molto sull'elettronica".

"Per il 2023 abbiamo testato un telaio e un'aerodinamica che non possiamo utilizzare quest'anno perché abbiamo già fatto l'aggiornamento regolamentare. Ma il telaio invece potrebbe, quindi cercheremo di capire se possiamo usarlo ad Aragón, perché sarebbe molto interessante iniziare a fare chilometri con la moto del prossimo anno".

Dell'intera griglia di partenza della MotoGP nel 2022, Maverick è l'unico pilota a non aver subito alcuna caduta (né in gara né in prova), una circostanza a dir poco curiosa.

"Questo significa che non sono ancora al limite", ha detto il pilota dell'Aprilia, nonostante sia già regolarmente in testa a lottare per il podio. "Ho un margine, ma voglio conoscere bene la moto prima di raggiungere il limite. Non voglio fare passi indietro, voglio solo andare avanti e a poco a poco, ogni fine settimana, spingo un po' di più e arriverà il giorno in cui finirò a terra, questo è certo".

"Preferisco procedere lentamente in questa progressione, perché si può fare un grande passo in avanti e poi crollare e perdere la fiducia, e non voglio che accada. Abbiamo ottime opportunità nei circuiti rimanenti e dobbiamo essere in forma, concentrati e fiduciosi. Non sono un pilota abituato a cadere, ma al momento non ho ancora trovato il limite della moto, ma sono sicuro che arriverà il giorno in cui lo farò", ha concluso il pilota della Costa Brava.

Maverick Vinales, Aprilia Racing 1 / 50 Foto di: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing 2 / 50 Foto di: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing 3 / 50 Foto di: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing, detalle 4 / 50 Foto di: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing 5 / 50 Foto di: MotoGP Maverick Vinales, Aprilia Racing Team 6 / 50 Foto di: Aprilia Racing Maverick Vinales, Aprilia Racing Team, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 7 / 50 Foto di: Aprilia Racing Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 8 / 50 Foto di: MotoGP Maverick Vinales, Aprilia Racing 9 / 50 Foto di: MotoGP Maverick Vinales, Aprilia Racing 10 / 50 Foto di: MotoGP Maverick Vinales, Aprilia Racing 11 / 50 Foto di: MotoGP Maverick Vinales, Aprilia Racing 12 / 50 Foto di: MotoGP Maverick Vinales, Aprilia Racing, Aleix Espargaro, Aprilia Racing 13 / 50 Foto di: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing 14 / 50 Foto di: Dorna Maverick Viñales, Aprilia Racing 15 / 50 Foto di: Dorna Maverick Viñales, Aprilia Racing 16 / 50 Foto di: Dorna Maverick Viñales, Aprilia Racing 17 / 50 Foto di: Dorna Maverick Viñales, Aprilia Racing 18 / 50 Foto di: Dorna Maverick Viñales, Aprilia Racing, Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP, Francesco Bagnaia, Ducati Team 19 / 50 Foto di: Dorna Maverick Viñales, Aprilia Racing, Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP, Francesco Bagnaia, Ducati Team 20 / 50 Foto di: Dorna Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 21 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 22 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Francesco Bagnaia, Ducati Team, segundo lugar Enea Bastianini, Gresini Racing, tercero Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 23 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 24 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 25 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 26 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 27 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 28 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 29 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 30 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 31 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 32 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 33 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 34 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 35 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 36 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 37 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 38 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 39 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 40 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing 41 / 50 Foto di: Dorna Maverick Viñales, Aprilia Racing, Enea Bastianini, Gresini Racing 42 / 50 Foto di: Dorna Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 43 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 44 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 45 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 46 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 47 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 48 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 49 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 50 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images