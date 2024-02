MotoGP | Viñales: “Non guido la moto, è lei che guida me”

Maverick Viñales non vedeva l'ora di tornare in pista, ma si è presto disilluso. Durante i tre giorni trascorsi a Sepang, il pilota Aprilia ha cercato di ritrovare le sensazioni provate con il modello 2023 della RS-GP, senza successo.

"Ovviamente, quando si prova una nuova moto, il primo giorno è sempre molto difficile. Penso che i nostri rivali l'abbiano provata a Valencia e altri allo Shakedown, quindi sono un po' più avanti", ha sottolineato lo spagnolo all'inizio del test, molto chiaro sui suoi obiettivi personali per la settimana: "La mia missione per questo test è cercare di diventare un tutt'uno con la moto 2024 e capire i limiti e quanto posso attaccare".

Tuttavia, quando il gruppo della MotoGP si è messo a fare i time attack, battendo i record come se tutti stessero cercando di affermare il proprio potere alla vigilia del campionato, Maverick Viñales si è messo da parte.

"Non credo sia ancora il momento di fare un time attack, non me la sono sentita", ha dichiarato al sito ufficialeMotoGP.com dopo la seconda giornata, in cui era solo 18° in classifica. "Abbiamo ancora molto lavoro da fare sulla messa a punto. Non mi sento ancora molto bene con la moto. Ovviamente, se vogliamo fare un tempo, sarò veloce, ma non è questo l'obiettivo. Il mio obiettivo è essere forte per tutto l'anno. Quindi do la priorità a molte altre cose nel mio lavoro".

La parola che Maverick Viñales ha avuto sulle labbra per tutto il test è stata equilibrio. Il potenziale del nuovo prototipo rimane buono, secondo lui. "È un buon punto di partenza", ha detto martedì. "Se parlo in termini di prospettive, tra l'anno scorso e quest'anno, è un gran passo avanti". Tuttavia, ritiene che la moto abbia urgentemente bisogno di essere meglio bilanciata per ritrovare i suoi punti di forza abituali.

Spiegando di aver lavorato con esattamente lo stesso assetto con cui ha finito a Valencia, Viñales non ha trovato la facilità di guida che desiderava: "Con lo stesso assetto, il bilanciamento è totalmente diverso! Quindi abbiamo bisogno di tempo per definire il giusto equilibrio della moto in relazione agli pneumatici, e in particolare per ottenere la giusta pressione sul pneumatico posteriore".

"Abbiamo bisogno di tempo per riprendere il bilanciamento della moto 2023, che è quella che mi piace", sottolinea, infastidito in particolare nella fase di ingresso in curva. "Il bilanciamento non è ancora ottimo. Ho una moto molto instabile, quindi non posso forzare. Non sono io a guidare la moto, è lei che guida me, e questa non è una bella sensazione", ha detto lo spagnolo, in totale contrasto con i commenti del suo compagno di squadra, Aleix Espargaró, che ha elogiato la moto per essere molto stabile, anche se pesante e fisica.

L'entrée dans les virages est la phase qui gêne le plus Maverick Viñales avec la nouvelle Aprilia.

"La cosa positiva è che so bene come mi sentivo quando ho lasciato Valencia e anche durante i primi giri qui, con la vecchia moto. Quindi so bene di cosa abbiamo bisogno e stiamo cercando di risolverlo. Stiamo anche lavorando molto sull'aerodinamica per vedere se può avere un impatto sul feeling, oppure no", aggiunge il pilota spagnolo, consapevole che gli sviluppi in quest’area possono avere un impatto sulla maneggevolezza della moto.

"Sono sicuro che il problema viene un po' dal posteriore. Non ho trovato aderenza, soprattutto in entrata di curva: è molto scivoloso, poi la moto afferra il grip ed è molto aggressiva. Dobbiamo lavorare molto su questo aspetto, per me è la cosa principale su cui dobbiamo concentrarci al momento", prosegue il pilota di Roses.

"Al momento la moto è molto difficile da fermare per me, perché non è stabile e non riesco a frenare molto forte per entrare in curva. Ma è un aspetto che pensiamo sempre di migliorare, perché vediamo che le Ducati sono molto forti in questa parte. E credo che se troveremo il giusto equilibrio, potremo avere più freno motore e questo aiuterà a fermare la moto".

"Abbiamo un'idea chiara di quello che dobbiamo fare, quindi ora è questione di tempo", ha aggiunto Maverick Viñales, 12° nella classifica finale e anche lui consapevole che il circuito di Sepang non è il più favorevole per l'Aprilia. "Tra quindici giorni saremo in Qatar, che sarà un buon test per noi per cercare di capire il nostro livello. Ovviamente il Qatar non è la pista migliore per i test, perché dopo la riasfaltatura il grip è ottimo. Quindi credo che questo maschererà alcune carenze della moto, ma è comunque importante continuare a cercare il feeling che ho avuto a Valencia. Non ce l'ho ancora. Questa è la cosa più importante per me".