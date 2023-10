MotoGP | Viñales: "L'Aprilia distrugge le gomme!”

Aprilia prometteva grandi cose in Indonesia a inizio weekend. Dopo un venerdì molto solido, con Aleix Espargaró primo e Maverick Viñales secondo nelle prove, eccellenti in condizioni di scarsa aderenza, i piloti di Granollers e Roses hanno ottenuto rispettivamente il terzo e il secondo posto nelle qualifiche.

Tutto lasciava presagire un’ottima Sprint che, tuttavia, si è rivelata deludente. Mentre Espargaro è stato condannato fin dall'inizio da una brutta partenza ed è scivolato coinvolgendo nella caduta che ha messo fuori gioco Brad Binder. Così, le speranze sono state riposte in Viñales. Il numero 12 ha fatto una delle sue migliori partenze in MotoGP, arrivando persino a guidare la gara, ma ha finito per perdere terreno a causa dell'elevato degrado della RS-GP.

La moto di Noale ha sofferto più delle altre per l'elevato calore che i piloti hanno incontrato a Mandalika, e Viñales ne ha chiaramente risentito. Il catalano non è riuscito a mantenere la posizione nei confronti di Jorge Martin, Luca Marini e infine Marco Bezzecchi, che lo ha superato all’ultimo giro dopo essere andato largo nei tentativi precedenti e non aver completato la manovra, per concludere in quarta posizione.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo la gara, Viñales ha incolpato l'Aprilia per lo scarso risultato, dovuto a una cattiva gestione delle gomme Michelin: "Stavo controllando la gara, con un margine di un secondo, e a un certo punto la mia gomma si è distrutta. Lì non ho potuto fare altro che portare la moto al traguardo, non potevo difendermi", ha spiegato Maverick.

"Non credo sia un problema di gomme, ma della nostra moto, che le distrugge. Dobbiamo capire cosa sta succedendo e risolvere il problema per domani. Ho guidato in modo conservativo per tutto il tempo, mettendo a posto le gomme e non esagerando. Poi all'improvviso, a sei giri dalla fine (a metà gara), ho perso tutta l'aderenza. Non ci sono rimpianti: abbiamo condotto la gara e abbiamo guidato bene. Per questo sono orgoglioso della mia squadra", ha continuato Viñales.

Il pilota spagnolo cambierà la sua strategia di mescola per la gara lunga: "Non è che ho usato più energia rispetto alle prove, ma piuttosto che me la sono presa comoda. Penso che domani userò la gomma media perché, sulla nostra moto, la morbida non regge".

Infine, Viñales ha festeggiato i suoi primi metri, anche se ha riconosciuto che l'Aprilia deve ancora lavorarci su: "In partenza, credo sia stata tutta una questione di messa a punto dell'elettronica. Migliorare la partenza dovrebbe essere la nostra priorità per il 2024", ha concluso.