MotoGP | Vinales in pole a Valencia davanti a Bagnaia, Martin è 6°

E' grande Aprilia a Valencia nelle qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana, atto decisivo del Mondiale MotoGP 2023. Se Maverick Vinales si è preso la gioia della pole position, inevitabilmente però i riflettori glieli ha rubati Pecco Bagnaia, che ha avuto una grandissima reazione dopo il venerdì difficile vissuto ieri.

Lo spagnolo dell'Aprilia è riuscito a ritoccare il record della pista che aveva fatto segnare ieri, diventando il primo capace di infrangere il muro dell'1'29" sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, con un clamoroso 1'28"931. Per il pilota di Roses si tratta della prima pole position da quando è passato a vestire i colori della Casa di Noale, quindi ha sicuramente un sapore speciale, anche perché è un risultato che gli mancava da Assen 2021. Tra le altre cose, interrompe una striscia di 15 pole consecutive marchiate Ducati.

Come detto, la scena però gliel'ha rubata il leader del Mondiale, che ha mancato la partenza al palo per appena 92 millesimi, nonostante sia stato appunto costretto a passare dalla Q1. E in virtù di questo, Pecco ha utilizzato una sola gomma nuova nella Q2, che però gli è bastata per arrivare a stampare un 1'29"023 che gli è valso il secondo posto in griglia.

Inoltre, dopo i siparietti di ieri, con il rivale Jorge Martin incollato al codone della sua Ducati per innervosirlo, questa volta il piemontese ha utilizzato una tattica elusiva, tornando in pista con grande anticipo rispetto a tutti gli altri per potersi "godere" un giro da solo. Una strategia che ha pagato, perché la sua posizioni obbligherà ad andare all'attacco un "Martinator" che invece ha faticato più del previsto.

Dopo il primo run il pilota del Prima Pramac Racing è stato costretto a cambiare moto per un problema legato alla gomma anteriore che vibrava parecchio (Michelin sta già indagando), ed è tornato in pista visibilmente nervoso, anche perché a quel punto si è ritrovato ad utilizzare una gomma dura sull'anteriore. Nel primo giro lanciato ha rischiato il contatto con Marc Marquez e poi nel secondo è arrivato a mettere le gomme sul verde. Per questo alla fine si ritroverà a dover prendere il via dalla seconda fila, dalla sesta casella.

Tra lui e Bagnaia però potrebbe esserci un alleato come il compagno di box Johann Zarco, che proprio all'ultimo giro ha portato in prima fila l'altra Desmosedici GP della squadra di Paolo Campinoti in 1'29"144. Il francese ha beffato le due KTM di Jack Miller e di Brad Binder, che apriranno la seconda fila nonostante una caduta piuttosto rovinosa del sudafricano alla curva 8 nel finale.

Martin però potrebbe ritrovarsi a fare i conti con Marco Bezzecchi, autore del settimo tempo con la Ducati della Mooney VR46. Il riminese precede i due fratelli Marquez, che sono finiti entrambi a terra nell'ultimo tentativo: Alex, che è ottavo dopo essere passato dalla Q1, è caduto alla curva 10, mentre Marc lo segue e la sua ultima qualifica con la Honda è finita nella ghiaia della curva 2.

Il quadro dei piloti che hanno avuto accesso alla Q2 si completa con le due Aprilia di Raul Fernandez e di Aleix Espargaro, ancora dolorante per la frattura della testa del perone rimediata in Qatar, tra le quali si è infilata la Ducati di un Fabio Di Giannantonio dal quale sicuramente ci si aspettava qualcosina in più dopo il grande passo mostrato ieri.

Se si guarda i nomi dei piloti che sono stati eliminati al termine della Q1, si capisce quanto sia dovuto stare "sul pezzo" Bagnaia riuscire a passare il taglio. E' vero che il primo degli esclusi è Augusto Fernandez, che con la sua GasGas Tech3 ha mancato l'impresa per soli 37 millesimi, ma a dividere la quinta fila con lui ci sono due big.

Non ce l'ha fatta infatti Enea Bastianini, che difficilmente potrà essere un alleato del compagno di box nelle due gare di questo fine settimana: "Bestia" scatterà 14°, giusto davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo, che nella FP2 era stato anche vittima di una caduta piuttosto spettacolare alla curva 10.

La sesta fila si apre con la Honda LCR di Takaaki Nakagami, mentre è stata piuttosto deludente anche l'ultima qualifica di Luca Marini con la Mooney VR46. Questa mattina è arrivato l'annuncio del suo addio alla squadra di famiglia e lunedì dovrebbe esserci quello del suo passaggio alla Honda HRC, ma nel frattempo le cose sono andate piuttosto male per lui, visto che è solo 17° in griglia.

Un discorso simile si può fare per Franco Morbidelli, arrivato alla sua ultima uscita da pilota ufficiale della Yamaha, che andrà a schierare la sua M1 in 19° posizione, alle spalle di un altro che è pronto a salutare come Pol Espargaro. Nel caso del pilota della GasGas Tech3 è un saluto più "pesante" però, visto che l'anno prossimo farà solamente il collaudatore.

In coda al gruppo troviamo poi Lorenzo Savadori, chiamato a sostituire l'infortunato Miguel Oliveira sull'Aprilia della RNF Racing. Davanti al collaudatore della Casa di Noale c'è anche Alex Rins, che ha fatto il suo rientro in sella alla Honda della squadra di Lucio Cecchinello giusto per salutare, visto che da martedì vestirà i panni di pilota factory Yamaha.

Non sarà della partita Joan Mir. Ieri il pilota della Honda è stato vittima di un brutto incidente alla curva 8 nella prima sessione di prove libere ed ha manifestato parecchio dolore al collo. Anche se gli esami hanno escluso la presenza di fratture, il maiorchino ha deciso di fermarsi per recuperare in vista dei test di martedì.

Classifica Q2

Classifica Q1