MotoGP | Vinales: “Ho cambiato atteggiamento, arriverò forte”

È tutto pronto per l’inizio della stagione in Casa Aprilia, che ha presentato la sua nuova RS-GP con cui proverà a impensierire le Ducati. Oggi è stata scoperta la livrea, ma nei test di Sepang abbiamo già avuto modo di apprezzare le novità tecniche e soprattutto aerodinamiche del marchio di Noale, che ha trovato ottimi riscontri tra i suoi piloti.

Maverick Vinales affronterà quest’anno una stagione cruciale, di cui avrà un altro assaggio domani e martedì, quando la MotoGP scenderà in pista per gli ultimi test a Lusail: “In questo 2024 mi sono preparato quasi come sempre. Per fare la base dell’allenamento, per essere fisicamente a posto e soprattutto per preparare tutto l’anno, è sempre molto importante fare il cardio. Questo è importantissimo, perché poi con le gare, le trasferte, non riusciamo ad allenarci tanto”.

“Ho trascorso un inverno più rilassato rispetto all’anno scorso, ho provato a essere più tranquillo. La stagione è molto lunga, quindi più rilassato sono ora e più arriverò forte. L’ho capito l’anno scorso. L’atteggiamento è un po’ diverso rispetto al 2023. Proverò a partire sempre a fuoco, ma con la testa molto pulita e serena”, prosegue lo spagnolo in occasione della presentazione del team.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Photo by: Aprilia Racing

In ambito aerodinamico, Aprilia è stata la squadra che più si è messa in mostra nei test in Malesia e in Qatar dovrà confermare alcune soluzioni in vista della stagione. Le prime impressioni di Vinales sono state molto positive, già nei test a Sepang ha potuto mettere alla prova le novità: “La prima cosa che ho pensato quando ho visto la nuova moto è che c’è un’innovazione incredibile. Ogni anno si fa un’evoluzione pazzesca delle moto, quindi sono molto contento che Aprilia abbia fatto un lavoro incredibile. Secondo me è stata fatta una bella moto!”.

Inizia ora una stagione che sarà molto lunga e impegnativa, però lo spagnolo pensa che i passi avanti compiuti da Aprilia possano essere importanti affinché la RS-GP sia competitiva su ogni tracciato: “Quest’anno ci saranno tante gare. Io non sono uno di quei piloti che ha una pista in particolare in mente, penso che possiamo fare bene un po’ su ogni tracciato. C’è un anno che deve essere un’innovazione per noi. Andiamo in pista contenti, allegri, non importa su quale pista, perché possiamo andare bene ovunque”.

Dunque, Vinales si prefigge degli obiettivi chiari in vista di questo 2024: “Sarò felice se avremo fatto il massimo. Questo è veramente l’obiettivo che dobbiamo raggiungere quando finisce la stagione, aver fatto il massimo, dato tutto, ogni persona del team. Così sarò molto felice. È ovvio che quando sei in MotoGP vuoi essere campione, lì davanti, vuoi vincere. Ma quello che è nelle nostre mani è fare il massimo e sicuramente sarà così”.