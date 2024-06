MotoGP | Vinales: "Gli altri fanno durare la soft, noi la surriscaldiamo"

La pioggia caduta sul Mugello nella giornata di lunedì ha rovinato i piani di Maverick Vinales. Lo spagnolo è stato il miglior pilota dell'Aprilia nel GP d'Italia di domenica ma, pur abbassando il suo tempo di gara di ben 35" rispetto al 2023, non è riuscito a fare meglio dell'ottavo posto finale. Ma soprattutto, è stato l'unico in tutta la griglia a montare la gomma media al posteriore, con il timore che la soft non potesse reggere fino alla fine a causa dei problemi di degrado e di surriscaldamento generati dalla sua RS-GP.

Era proprio su questo che avrebbe voluto concentrarsi nella giornata dei test ufficiali, ma per ora questo lavoro dovrà ripartire a fine mese, quando la MotoGP tornerà in pista ad Assen dopo tre domeniche di stop imposte dallo slittamento della prima edizione del Gran Premio del Kazakistan al mese di settembre.

"Ad essere onesto, penso che fosse il massimo della moto. Ovviamente ho disputato una gara in cui abbiamo girato velocemente e costanti, ma alla fine ero ottavo. Chiaramente, per come guidiamo, mi aspettavo di più in termini di risultati. Ma per il resto, stiamo facendo dei passi in avanti. Sfortunatamente oggi non abbiamo potuto provare molte cose, ma dobbiamo fare uno step, è importante", ha detto Vinales quando ha incontrato i media nel primo pomeriggio di lunedì.

"Quando siamo tornati in Europa, molti hanno fatto dei passi in avanti, in particolare Ducati. Anche se sembra che abbiamo fatto una buona gara, siamo ottavi. Non so se è una cosa occasionale come al Mugello, ma anche a Le Mans abbiamo fatto una buona gara ed ero quinto. Vedremo ad Assen, che credo sia una pista che si adatta meglio alla nostra moto. Loro hanno compiuto uno step, dobbiamo capire come", ha aggiunto.

Secondo Maverick, il gap che si è creato con le Ducati nelle ultime uscite, dopo che invece ad Austin era stato il mattatore, è dovuto proprio al discorso della gestione della gomma: "Credo che un punto sia il fatto che riescono a far durare la gomma soft fino alla fine con tanta performance. Questo è un segno… Dobbiamo vedere se mettiamo tanta temperatura sulla gomma posteriore o no. Dobbiamo capire. Sfortunatamente oggi non abbiamo potuto capire nulla, ma ad Assen dobbiamo lavorare sul fatto che dopo cinque giri con la soft sento tanto calore e inizio a perdere trazione. Perdo grip all’ingresso di curva. Questo è il mio problema".

Diversi colleghi del pilota di Roses si lamentano del fatto che la nuova gomma posteriore introdotta quest'anno dalla Michelin offre tanto grip, ma per questo tende anche "spingere" molto sull'anteriore, generando del sottosterzo. Maverick però ha spiegato che nel suo caso in realtà avere più grip è un vantaggio.

"La nostra nuova moto è po’ più carica sull’anteriore, rispetto all’anno scorso perdiamo un po’ più il contatto posteriore in frenata, specialmente nell’angolo. Quindi per noi è buono che l’edge abbia più grip, ma credo che dobbiamo ancora lavorare per farla durare. Spingiamo tanto sulla gomma e la surriscaldiamo molto. In Qatar ero molto fuori col bilanciamento, ma con un piccolo cambiamento ora è buono e riesco a mettere la moto in prima fila".

"In termini di ritmo, dobbiamo migliorare il consumo delle gomme, che è molto alto e genera temperature elevata. Non riesco ad essere un martello come ho fatto ad Austin.Sul giro secco riusciamo a trarre il massimo dalla gomma, ma quando la pressione si alza facciamo fatica. Dobbiamo lavorare con le sospensioni posteriori, penso che possiamo fare un buon lavoro. Ci proveremo ad Assen".

Maverick Vinales, Aprilia Racing Foto di: MotoGP

Piccoli progressi con la pista bagnata

Se non altro, la pioggia è stata anche utile in parte, perché nel weekend di Jerez le Aprilia avevano faticato parecchio sulla pista bagnata. Non a caso, Vinales si è dato da fare soprattutto sull'acqua, trovando delle risposte importanti, perché gli è bastato lavorare sull'elettronica, ed in particolare sul freno motore, per migliorare la situazione.

"Era importante girare anche sul bagnato, perché a Jerez avevamo avuto alcuni problemi. Avevamo bisogno di provare diversi setting e strategie sull’elettronica. Sicuramente avremo delle gare bagnate, perciò penso che sia stato positivo perché abbiamo un’idea della strada da prendere per le prossime occasioni con il bagnato", ha spiegato.

"Ho provato solo l’elettronica, perché penso che stessimo usando la strategia sbagliata soprattutto sul freno motore. Il bilanciamento è giusto, a volte perdevo il posteriore in ingresso e non potevo mantenere la velocità in curva. A Jerez il problema è stato quello, oggi abbiamo provato delle modifiche e sembra che le cose siano migliorate".

"Pensavamo, e oggi abbiamo avuto la conferma, che fosse stata una questione di elettronica. Non solo qui, ma anche in passato a volte avevo zero feeling in ingresso di curva. Appena cambiavamo la strategia del freno motore, è tornato il feeling. Non bloccavo la ruota posteriore e potevo avere velocità in curva. Oggi abbiamo confermato questa cosa, sono riuscito a piegare la moto in curva. Dal punto di vista meccanico però abbiamo un buon grip sul bagnato", ha concluso.