MotoGP | Vinales: “Futuro? Voglio aspettare, ci sono porte aperte”

Domenica mattina, a pochi minuti dal via del Gran Premio di Catalunya della MotoGP, Massimo Rivola è stato intervistato dall’ex pilota Jorge Lorenzo nel box Aprilia. Il cinque volte campione del mondo ha voluto conoscere i piani del team italiano in ottica futuro dopo l’annuncio del ritiro di Aleix Espargaro a fine stagione.

“Dopo la gara del sabato gli ho chiesto se fosse sicuro, se si vuole ritirare davvero. Ma mi ha detto che la decisiona è presa”, ha detto il massimo responsabile di Aprilia, che da settimane sta cercando di far arrivare a Noale un pilota italiano da mettere su una delle sue moto. “Bisogna aspettare che Ducati prenda la sua decisione”, ha affermato.

“Poi possono restare piloti italiani interessanti, come Enea Bastianini o Marco Bezzecchi”, ha spiegato senza però chiudere la porta a prescindere a nomi del calibro di Jorge Martin o Marc Marquez. Di quest’ultimo, dubita che si accontenti di restare in un team satellite anche nel 2025. A Rivola è stato chiesto anche di Maverick Vinales, il cui contratto scade alla fine di questa stagione. “Confermato”, ha spiegato il boss Aprilia.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nulla è confermato, corregge Vinales

La gara di Maverick non è andata affatto bene: ha concluso in 12esima posizione a più di 22 secondi dal vincitore, con molti problemi di grip sulla sua Aprilia e difficoltà a restare in piedi. Ad un tratto è quasi volato a causa di una forte imbarcata. Lo spagnolo però non è d’accordo con le parole di Rivola: “No no, io non sono confermato. Non ho il contratto per il prossimo anno”, ha spiegato a Motorsport.com.

“Chiaramente, c’è molto interesse nel continuare insieme perché stiamo facendo un ottimo lavoro. Ma guardo la giornata di domenica, quella di Le Mans o quella di Jerez e c’è da aspettare. Bisogna attendere. Ci sono porte aperte e si deve aspettare un po’ e decidere cosa è meglio per me in termini di rendimento”, ha spiegato il pilota di Roses.

“Io voglio vincere, sinceramente. E penso di avere le capacità di poter lottare per vincere, devo vedere bene qual è l’opzione migliore. Qual è la più completa, il pacchetto che mi darà le migliori possibilità, il massimo per sfruttare il mio miglior livello”, ha concluso lo spagnolo.