MotoGP | Vinales: "E' ancora un anno di crescita per Aprilia"

Maverick Vinales è andato a Le Mans con grandi aspettative, su un circuito dove è riuscito a vincere nella stagione 2017. Dopo le prove libere, il suo ritmo sembrava abbastanza competitivo per vincere. Ma la verità è che lascia il GP di Francia a mani vuote, almeno in termini di lotta per la vittoria.

Il pilota dell'Aprilia è riuscito a conquistare il terzo posto nella Sprint, mentre le cose si sono complicate ulteriormente nella gara lunga di domenica, dove, dopo una partenza conservativa, ha dovuto lottare con il calo degli pneumatici per recuperare alla fine una quinta posizione, dietro ad Enea Bastianini.

Dopo la gara, il pilota di Roses ha spiegato che nei primi giri, quando era davanti a Marc Marquez, non stava perdendo tempo per mancanza di ritmo, ma stava cercando di gestire le gomme. E ha fatto bene, perché dopo il 17° giro dei 27 programmati, i suoi pneumatici sono andati in crisi. Tanto che, se non avesse seguito la sua strategia, non avrebbe tagliato il traguardo, secondo le sue parole.

“Non ho perso molto all'inizio della gara. Ho fatto una partenza più conservativa, perché volevo arrivare alla fine della gara con le gomme ancora buone. Se avessi fatto una partenza esplosiva, non ce l'avrei fatta", ha esordito Vinales. “Dieci giri e poi sarei andato giù, giù, giù e giù. Ho cercato di fare una gara abbastanza solida, consolidare la posizione e mantenerla il più a lungo possibile”.

“Ci sono stati momenti della gara in cui sembrava che io e Marc fossimo molto vicini a Pecco Bagnaia e Jorge Martin, ma al 17° giro il mio pneumatico è andato in crisi. Ho potuto solo pregare di non essere ripreso da dietro. Enea Bastianini aveva un ritmo diverso (poi lo ha passato), ma avevo un margine dietro. Ora dobbiamo analizzare e migliorare. Qui probabilmente ci aspettavamo di più, ma oggi erano di un altro livello. Dobbiamo continuare a migliorare, a crederci e a lavorare", ha spiegato.

Il motivo della calo è stato lo pneumatico posteriore. Un episodio che ha chiuso un weekend complesso per il pilota della Casa di Noale, che ha ribadito che deve continuare a crescere: “Nei primi 10 giri, che è quello che avevo fatto nelle prove, stavo andando abbastanza bene, devo dire. Non era incredibile, ma stavo andando bene, avevo il controllo e una buona posizione per attaccare. Ma dal 17° giro in poi non avevo più la gomma posteriore, soprattutto in frenata. Scivolavo troppo, facevo molti errori alla curva 8, dove Marc mi ha passato. Stavo perdendo molto. Ma alla fine sono il primo non-Ducati. Ho cercato di dare loro battaglia, ma dobbiamo crescere. E' ancora un anno di crescita”.

“In un fine settimana in cui non avevamo le migliori sensazioni dal venerdì, ho ottenuto un podio nella Sprint e un quinto posto. Questo è quello che cerchiamo, questa è la solidità che devi avere in un campionato, attaccare quando ne hai la possibilità e difenderti quando non ce l'hai. E in un fine settimana in cui mi sono difeso in quasi tutti i giri, abbiamo preso ottimi punti", ha concluso, volendo trarre un punto positivo dal quinto round della stagione.