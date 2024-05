MotoGP | Vinales contento: "Sul podio anche se ho corso in difesa"

Maverick Vinales è stato il protagonista silente della Sprint di Le Mans. Magari la sua prestazione non sarà stata la più appariscente del lotto, ma il pilota di Roses è riuscito a condurre la sua Aprilia al gradino più basso del podio. Un risultato favorito anche da alcune disavventure altrui, come la caduta di Marco Bezzecchi o la doppia long lap penalty scontata dal suo compagno Aleix Espargaro per partenza anticipato.

Dall'altra parte, però, è altrettanto vero che le cose non sono andate esattamente come avrebbe sperato lo spagnolo, che ha avuto delle difficoltà legate al surriscaldamento della gomma posteriore. Essendo stata una gara in difesa, il terzo posto, a soli quattro secondi dal vincitore Jorge Martin, è sicuramente un risultato che gli permette di guardare avanti con ottimismo.

"Il feeling non era fantastico, ma era abbastanza buono, come questa mattina. Mi aspettava qualcosina in più a livello di passo, ma ho avuto un problema con la gomma posteriore, perché si scaldava troppo e quindi non riuscivo ad entrare bene in curva. Come conseguenza non acceleravo bene, quindi sicuramente dovremo lavorare nel box. Però sono contento perché in una giornata in cui abbiamo un po' faticato ed ho dovuto guidare un po' in difesa, sono riuscito a stare sul podio, quindi sono felice", ha detto Vinales ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

In precedenza, il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, aveva riferito che Maverick aveva delle difficoltà soprattutto a fermare la sua RS-GP nelle curve a destra. Cosa che è stata confermata anche dal diretto interessato, che nelle interviste di rito è entrato un po' di più nello specifico.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"E' molto semplice: la gomma si scaldava soprattutto sul lato destro ed è una cosa che ho pagato in inserimento. Entravo di traverso e non riuscivo a sfruttare il grip quando ero in piega. In pratica, non riuscivo ad essere veloce su quello che di solito è il punto di forza dell'Aprilia. I tempi erano decenti, ma non buoni come avrebbero potuto essere. Ora dobbiamo capire come risolvere questa situazione, ma anche motivati perché nonostante il problema non eravamo lontani dai migliori. Testa bassa e domani proveremo ad andare con Martin".

Solitamente la gestione della gomma è uno dei punti di forza di Vinales, quindi domani ci si potrebbe attendere uno step da parte sua. Il pilota dell'Aprilia però teme che sarà molto dura reggere il confronto con le Ducati, che sembrano non accusare il calo della soft nemmeno alla distanza.

"Non lo so, perché oggi le Ducati hanno mostrato un passo incredibile. Non so come hanno fatto a non far calare la gomma: avevo dietro Bastianini che veniva su come un missile, quindi non lo so se sarà facile la seconda metà di gara. Però è chiaro che se la gomma non si scalda tanto, si può guidare in maniera un po' diversa e farla durare di più. Dobbiamo crederci, perché il mio obiettivo è stare lì davanti e vincere. E' chiaro che poi bisogna mettere insieme tanti fattori, ma noi ci proveremo sicuramente", ha concluso.