MotoGP | Vinales a podio: "Il lavoro nella pausa estiva ha pagato"

Tra i protagonisti della Sprint Race del GP di Gran Bretagna c’è anche Maverick Vinales, il quale ha conquistato un bel terzo posto piazzandosi alle spalle di Alex Marquez e Marco Bezzecchi, assoluti dominatori della gara breve del sabato.

Dopo il brutto incidente del venerdì nelle libere, dove era stato suo malgrado vittima di un high side battendo sulla schiena, nella giornata di oggi si è trattato di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Caduta a parte, già ieri lo spagnolo aveva spiegato di sentirsi a suo agio con la moto, con il potenziale della RS-GP sui curvoni a media e alta velocità di Silverstone mostrata anche dal suo compagno di casacca, che aveva concluso il venerdì con il miglior tempo assoluto.

In mattinata la pioggia non si era rivelata amica dell’Aprilia, ma Vinales ha spiegato di essere stato sfortunato anche con le bandiere gialle, che lo hanno penalizzato sul giro secco. Nella sprint del pomeriggio, su una pista che è andata via via asciugandosi migliorando il grip, Vinales è tornato a mostrare un ottimo passo, sin dalle primissime fasi della corsa. Partendo dall’ottava casella, infatti, era fondamentale riuscire a trovare subito il ritmo per non lasciarsi scappare la possibilità di poter puntare al podio.

Maverick Vinales ha preso il via dalla ottava casella dopo una qualifica disputata in condizioni complesse sul bagnato Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Durante le interviste, lo spagnolo ha spiegato di aver lavorato duramente durante la sosta estiva per migliorare sia le partenze che la sua aggressività nel corso delle prime tornate di gara. Inoltre, Vinales ha confermato di aver trovato immediatamente il feeling necessario per spingere sulla moto, potendo così imporre un ritmo utile per attaccare e sopravanzare gli avversari.

“Questo lavoro lo abbiamo portato a termine insieme ad Aprilia, lavorando soprattutto sulla frizione. Sui primi giri, ho lavorato con alcuni miei colleghi, provavamo a fare delle gare e la situazione è più o meno simile, devi guidare e dare battaglia. Questo mi è servito molto, per cui sono contento di aver fatto dei progressi anche da questo punto di vista”, ha spiegato il numero 12 ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Infatti, al termine del primo giro è riuscito rimontare fino alla sesta posizione, che si è poi trasformata in un terzo posto a cinque giri dalla bandiera a scacchi grazie ai sorpassi su Jorge Martin e Jack Miller, con quest’ultimo in crisi di gomme.

Maverick Vinales dopo la Sprint con Alex Marquez e Marco Bezzecchi Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sfruttando il duello alle sue spalle tra l’australiano della KTM e il suo compagno di squadra Aleix Espargarò, lo spagnolo dell’Aprilia è stato in grado di costruire un margine di sicurezza di qualche secondo, utile a cementare il terzo gradino del podio. Seppur Vinales non sia poi riuscito ad attaccare il duo di testa, complice il fatto che avesse sfruttato troppo gli pneumatici nelle fasi iniziali per dare vita alla sua rimonta, il portacolori della casa italiana si è detto molto soddisfatto del risultato odierno.

“Sensazione fantastica onestamente. Sono davvero felice, mi sono divertito tanto. Questa mattina siamo stati un pochino sfortunati, ho preso tante bandiere gialle in qualifica, ma sentivo che avevo un bel ritmo, sentivo che la moto andava bene. Sono contento anche perché ieri ho fatto una brutta caduta sulla schiena e oggi avevo un po’ di dolore, quindi non posso che essere soddisfatto. Il lavoro che abbiamo fatto durante la pausa estiva ha dato i suoi frutti, mi sono divertito. Complimenti al team che sta lavorando in modo fantastico”, ha raccontato Vinales durante le interviste.

Come già detto al termine delle libere, su una pista come quella di Silverstone il segreto sta soprattutto nel riuscire a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, perché questa settimana c’è grande fiducia nel potenziale della RS-GP: “Sappiamo che, se riusciamo a tirare fuori il massimo dalla nostra moto, siamo capaci di fare grandi cose. Dietro le quinte abbiamo lavorato tanto con il team sulle partenze e sul ritmo nei primi giri. Penso che siamo più forti di prima, ma il lavoro che abbiamo fatto questa estate è andato in questo senso, cercare di essere più aggressivo, effettuare prima dei sorpassi. Questo mi mancava”.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sappiamo che sul bagnato siamo sempre stati veloci, era solo una questione di tempo e di mettere insieme il feeling giusto. Oggi abbiamo fatto un gran passo in avanti”, ha aggiunto lo spagnolo.

La speranza è che la moto sia in grado di restituire le medesime sensazioni anche sull’asciutto. Guardando ai dati del venerdì, Vinales crede di avere ottime chance di poter raccogliere un bel risultato anche sulla lunga distanza nel coso della gara di domenica: “Pensiamo di sì. Ieri ho trovato un passo anche abbastanza buono, ho fatto dei giri in 59 e quel ritmo è abbastanza per lottare davanti. Per noi l’importante è rimanere concentrati, riuscire a tirare fuori il 100% dalla moto, continuare a spingere a testa bassa così come stiamo facendo. Poi il risultato arriverà, dobbiamo continuare a crederci e ad avere fiducia che ce la possiamo fare”.