MotoGP | Video: il trailer della docu-serie su Marc Marquez

Marc Marquez ha vissuto una delle stagioni più difficili dal suo arrivo in MotoGP. Il pilota catalano sta lottando per rimettersi in piedi dalla fatidica gara di apertura del 2020 a Jerez, nella quale si è fratturato l'omero destro.

Il numero 93 è stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico e pochi giorni dopo è tornato in sella per provare a disputare il secondo Gran Premio della stagione. Tuttavia, il dolore gli ha impedito di prendere il via e, come se non bastasse, la settimana successiva si è rotta la piastra che gli era stata inserita.

Marc ha subito una seconda operazione ed è stato obbligato ad uno stop a tempo indeterminato, che lo ha tenuto lontano dalla griglia della MotoGP. Ma l'operazione non è andata bene e un'infezione lo ha costretto a tornare in sala operatoria. Finalmente, dopo molti mesi di sofferenza e riabilitazione, è stato in grado di gareggiare di nuovo nel 2021.

Sebbene sia tornato sul podio e abbia persino vinto delle gare quell'anno, non si è mai sentito completamente a suo agio, fortemente limitato dal braccio destro.

La situazione è continuata nel 2022 e al Gran Premio d'Italia, con un terzo del calendario completato, Marquez ha deciso di scendere nuovamente dalla moto per sottoporsi ad una quarta operazione al braccio.

È stato allora che si è scoperto che l'osso si era gravemente ruotato, impedendogli di muoversi liberamente sulla RC213V e causandogli un forte dolore ogni volta che scendeva in pista.

L'otto volte campione del mondo ha riconosciuto che si trattava del suo ultimo tentativo di ottenere un recupero al 100%, quindi il successo dell'operazione era fondamentale per il resto della sua carriera.

Prime Video ha annunciato qualche mese fa la creazione di una docu-serie che mostra l'intero processo che Marquez ha affrontato nel 2022, che si chiamerà "Marc Marquez: ALL IN", e ora possiamo goderci il trailer.

Vídeo: il trailer della docu-serie 'Marc Márquez: ALL IN'

Come si può vedere nelle immagini, il documentario mostrerà l'intero processo che Marc ha affrontato nel 2022, dalle prime gare dell'anno al suo ritorno sui circuiti a fine stagione, compreso il momento cruciale dell'operazione.

Inoltre, si parlerà anche di altri problemi che il nativo di Cervera ha dovuto affrontare, come l'episodio di diplopia dopo la caduta in Indonesia, nonché il suo trasferimento a Madrid.

La serie, composta da cinque episodi, sarà disponibile in oltre 200 Paesi e la sua uscita è prevista per febbraio 2023.