MotoGP | Video: il saluto di Marc Marquez alla Honda al Thanks Day

Alla fine di ogni stagione, il costruttore giapponese offre ai suoi fan una giornata di ringraziamento per tutto il sostegno che gli danno dagli spalti o in televisione. Per questo motivo, la maggior parte dei piloti Honda si reca al circuito di Motegi e in questa occasione non poteva mancare Marc Marquez.

Lo spagnolo si congeda dall'azienda con cui ha festeggiato tanti successi nel corso della sua carriera e, sebbene non abbia potuto guidare nessuna delle moto presenti sul circuito giapponese a causa della recente operazione per la sindrome compartimentale, era molto emozionato. Il marchio gli ha reso omaggio regalandogli un mazzo di fiori, che gli ha consegnato il top manager di HRC, Koji Watanabe.

"Grazie a tutti per essere venuti a sostenere i piloti Honda durante tutto l'anno. Come sapete, questa stagione è molto speciale per me, ho concordato con Honda di separarmi, ma naturalmente ci rivedremo in futuro se le nostre strade si incroceranno", ha detto il nativo di Cervera quando ha preso il microfono. "Sono stati undici anni in cui abbiamo conquistato sei Mondiali insieme. Abbiamo fatto cose incredibili, siamo cresciuti insieme e per me è stato un piacere far parte di questa famiglia, di questa grande famiglia".

"Sapete che il team Repsol Honda sarà la squadra della mia vita, quella in cui la gente si ricorderà di me, ma è vero che il mio obiettivo è sempre quello di vincere. Ho sempre cercato di farlo e di andare avanti nella mia carriera, ma vedremo se in futuro potremo incontrarci di nuovo. Non so se questo è il mio ultimo Thanks Day con la Honda, spero di no. Spero di tornare come pilota Honda in futuro", ha detto il catalano.

Dopodiché, Marc Marquez è salito su un autobus speciale con cui ha fatto il giro del circuito salutando tutti i tifosi locali che lo hanno seguito nel suo percorso con la firma dell'ala dorata, e ha assicurato che li terrà sempre nel suo cuore: "Devo ringraziare tutti i membri giapponesi della squadra, la Honda e soprattutto il gruppo umano che è stato con me in tutti questi anni per raggiungere i miei obiettivi, sarete sempre nel mio cuore".