MotoGP | Veloce, maturo, tecnico: Acosta fa girare la testa alla KTM

Ancora prima della sua prima gara in MotoGP, Pedro Acosta sta già impressionando il paddock. L'unico debuttante della stagione 2024 si è piazzato tra i primi otto in ogni giornata del test di Sepang, beneficiando dell'esperienza acquisita durante i tre giorni di Shakedown della settimana precedente. Ma la sua capacità di prendere rapidamente il ritmo ha fatto una grande impressione. Per KTM, è stata la facilità di guida di Acosta a stupire.

"Guida incredibilmente bene", ha spiegato Brad Binder, che ha potuto analizzare la guida del rappresentante Tech3. "Quando si guardano i dati, in frenata è incredibilmente fluido, pulito, ferma bene la moto, la sua guida è super pulita. È veloce. Lo sappiamo tutti, ha un grande talento, lavora molto e guida bene, quindi sicuramente farà bene in MotoGP".

Lo stesso vale per Francesco Guidotti. "Penso che abbia sorpreso tutti", ha detto il team manager della squadra ufficiale KTM. "Non credo che ci sia qualcuno che non sia rimasto sorpreso dalla velocità che ha dimostrato e anche, per chi era al suo fianco, dalla maturità che ha mostrato nei suoi commenti. Sono molto felice che faccia parte della famiglia!".

Acosta ha vinto tre titoli negli ultimi quattro anni, tra Rookies Cup, Moto3 e Moto2. Quindi non c'erano dubbi sulla sua velocità, e la sua capacità di trovarla rapidamente su una MotoGP non è stata troppo sconvolgente. Ma è stata soprattutto la facilità con cui il giovane spagnolo si è adattato al nuovo ambiente e a tutto ciò che lo circondava a stupire Pit Beirer, il direttore di KTM Motorsport.

"Ho visto quello che avete visto tutti", ha riassunto l'ex pilota. "Ha fatto cose fantastiche dal momento in cui è arrivato. Si è migliorato costantemente nel corso dei sei giorni, finché alla fine ha fatto registrare un tempo di due decimi inferiore alla pole position ottenuta alla fine dello scorso anno. Quindi il livello con cui arriva in questa categoria è molto, molto alto".

L'approche de Pedro Acosta impressionne chez KTM

"Tutti parlavano di lui, di tutti i record che ha battuto nelle altre classi e di quanto sia giovane, ma poi è sempre interessante vedere cosa succede davvero quando si passa dalla Moto2 alla MotoGP. Le cose possono andare meglio del previsto, ma può anche essere molto difficile, eppure lui è semplicemente incredibile, è bravo".

"Ci sono cose naturali di questo ragazzo che sono incredibili. Anche quando si va in galleria del vento: normalmente bisogna insegnare al pilota cosa fare e cosa non fare; lui sale sulla moto e fa tutto perfettamente, anche in galleria del vento. I suoi tempi sul giro erano impressionanti, ma anche il modo in cui parlava con gli ingegneri".

"Il modo in cui riesce a dire ciò di cui ha bisogno e come vuole che sia impostata la sua moto è forse prezioso quanto la sua velocità per il suo futuro in questo sport. Per tutti noi è stato forse ancora più folle della sua velocità pura, che sapevamo ci sarebbe stata".

Guidotti è rimasto colpito anche dalla velocità con cui Acosta ha preso le misure della sua moto: "Pedro mi ha sorpreso molto, non solo per le sue prestazioni ma anche per i suoi commenti tecnici. Da come spiegava quello che pensava, si sarebbe detto che conosceva questa moto da tre o quattro anni, anche se era la prima volta su questo circuito con questa moto. Sono rimasto davvero piacevolmente sorpreso dalla sua prestazione, che tutti possono vedere, e soprattutto dal suo atteggiamento e dal suo approccio nei commenti tecnici".

Le prime prestazioni di Pedro Acosta sulla sua KTM hanno impressionato non solo i suoi compagni di squadra. Marc Marquez è stato conquistato dall'approccio del suo connazionale e prevede un grande futuro per lui, a partire da quest'anno. "Sarà velocissimo in questa stagione", ha detto il nuovo pilota del Gresini Racing. "Da Quartararo in poi, i piloti che arrivano in MotoGP sono velocissimi. Pecco (Bagnaia) era in testa nei primi test pre-stagionali e Pedro è stato velocissimo in quei giorni".

Pedro Acosta

"Non so quante volte sia caduto ma è così che si impara. Attacca e questo è un bene, è la mentalità giusta, io difendo sempre questa mentalità. Ed è veloce. Sarà un grande talento, magari ci metterà un po' di più o un po' di meno, ma prima o poi lotterà per un campionato".

Una nuova gerarchia in KTM?

Il rapido emergere di Pedro Acosta potrebbe sconvolgere l'equilibrio di potere tra i quattro portacolori della KTM. Brad Binder, il miglior rappresentante dell'azienda austriaca nelle ultime tre stagioni, insiste sul fatto che questa competizione interna non lo preoccupa più di quella con gli altri piloti. "Onestamente, non mi cambia molto la vita", ha detto il sudafricano. "Sto facendo del mio meglio, ci sono altri 21 ragazzi che sono anche molto veloci! È così e basta".

Nelle alte sfere, la prospettiva che Acosta si comporti bene è vista più come un problema di lusso, ma Beirer preferisce non immaginare il suo pupillo già protagonista, vedendovi una pressione dannosa già prima della sua prima gara.

"Se Brad è sul podio e Pedro è più veloce, penso che saremo in grado di gestire la situazione", ha scherzato il manager. "In ogni caso, non credo che dovremmo mettere troppa pressione su questo ragazzo, perché è ancora giovane ed è appena arrivato in questa categoria. Sono assolutamente certo che ci aiuterà a progredire, per quanto riguarda i quattro piloti. E non perché metterà sotto pressione qualcuno".

"Se sarà veloce, penso che tutti i piloti potranno guardare ai suoi dati, così come Pedro guarderà i dati di Brad. Non c'è niente di meglio per noi che una buona competizione tra i nostri quattro piloti e che loro si spingano a vicenda, quindi spero davvero che questo diventi il nostro problema principale".

Con Lena Buffa