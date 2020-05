MotoGP, Valentino Rossi: ecco le foto del test di Misano

Il circuito di Misano ha aperto i battenti giovedì scorso e diversi piloti del Campionato del Mondo si sono messi a disposizione per provare il nuovo asfalto.

Tuttavia, Valentino Rossi non ha partecipato all'evento e ha continuato a fare motocross e a girare al suo Ranch, dopo che la ripresa dei test motociclistici è stata consentita in Italia due settimane fa.

Il pilota di Tavullia si è recato venerdì sul circuito romagnolo per la sua prima uscita in pista da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza nel paese e nella serata di ieri ha pubblicato sui suoi canali social le foto più belle di questo ritorno.

Il pilota italiano ha guidato una Yamaha R1 simile a quella da Superbike sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, seguendo le orme dei piloti di Andorra e Barcellona che avevano già potuto allenarsi dopo la riapertura di qualche giorno fa.

Chi per il momento deve continuare ad accontentarsi di allenarsi sulla terra sono i fratelli Marquez, che questa settimana, 70 giorni dopo, sono saliti in moto sul circuito di El Bosquet, a Ponts (Lleida), per fare di nuovo motocross.