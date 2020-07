In casa Yamaha c'è un'aria positiva in vista del prossimo Gran Premio dell'Andalusia di MotoGP, che si svolgerà ancora una volta sul tracciato di Jerez.

Il motomondiale è ripartito domenica scorsa nella pista intitolata ad Angel Nieto e nei box delle M1 ufficiali i risultati sono stati agrodolci.

Se da un lato Valentino Rossi non ha mai dato l'impressione di poter essere della partita, patendo anche il ritiro in gara quando era ai margini della Top10, dall'altro il suo compagno Maverick Viñales è stato molto competitivo sfruttando a pieno il potenziale della sua moto, riuscendo ad agguantare una piazza d'onore alle spalle della M1 griffata Petronas di Fabio Quartararo.

Forte di questo risultato, lo spagnolo guarda con fiducia a domenica prossima sapendo che le possibilità di ripetersi e fare anche meglio ci sono.

"La scorsa settimana è stato fantastico tornare sulla moto a Jerez, per cui sono fiducioso per il prossimo GP. Sinceramente ho avuto un buon passo, sia nei primi test che nell'arco del weekend; nonostante il degrado delle gomme, sono comunque riuscito ad andare sul podio centrando il secondo posto", ha commentato Viñales.

"Il team ha fatto un grande lavoro e sono molto motivato a ripetere e a lottare di nuovo per lo stesso piazzamento e per la vittoria. Penso che potremo essere più forti stavolta perché abbiamo i dati della gara scorsa a disposizione. Avevamo già lavorato bene, proseguiremo così cercando, come sempre, di ottenere un bel risultato".

Di contro, Valentino necessita di un pronto riscatto dopo l'opaca prova del primo evento 2020, ma il #46 ha a disposizione tante informazioni da utilizzare a proprio favore per rifarsi.

"Il GP di Spagna è stato difficile per me, ho sofferto moltissimo il degrado delle gomme per via del caldo e poi mi sono dovuto ritirare. E' stata una sfortuna", dice l'uomo di Tavullia.

"Da un certo punto di vista è una buona cosa correre di nuovo a Jerez questa settimana perché abbiamo i dati di domenica scorsa da poter sfruttare a nostro vantaggio. Lavoreremo duramente perché vogliamo tornare più forti in questo weekend. Mi sento bene e sono pronto per lottare".

Sulla stessa linea anche il direttore del team, Massimo Meregalli.

"Questo weekend saremo ancora a Jerez, situazione unica e anche fortunata per la MotoGP: normalmente ci andiamo una sola volta all'anno, ma oggi è diverso e abbiamo i dati dello scorso GP freschi da sfruttare per preparare la gara di domenica. E' una situazione speciale e utile perché non abbiamo avuto modo di accumulare km in giro prima dell'inizio e lo scorso fine settimana abbiamo evidenziato alcune aree dove si può migliorare", le parole di 'Maio'.

"Sicuramente potremo ancora lottare per il podio, Maverick è motivatissimo e vuole la vittoria, visto che ha fatto secondo, mentre Valentino è voglioso di riscattarsi dopo il delundente GP che si è lasciato alle spalle senza punti. Ad entrambi daremo il massimo supporto per ottenere il miglior risultato possibile".