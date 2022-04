MotoGP | Valencia torna a ospitare i test a fine stagione

Alla vigilia del Gran Premio di Spagna, la Grand Prix Commission ha dettato le linee per la stagione 2023 della MotoGP, e stavolta sono i test ad essere al centro delle modifiche. Visto l’elevato numero di gare nel calendario, Dorna e IRTA, in accordo con Michelin, hanno deciso di ridurre alcune giornate di test all’interno della stagione, passando da tre a due.

Torna inoltre Valencia come teatro dei test di fine stagione. Lo scorso anno infatti, dopo la gara conclusiva del campionato, la MotoGP si è sposta a Jerez per svolgere i consueti due giorni di test di preparazione alla stagione successiva. A partire da quest’anno, il 2023 della classe regina comincerà a Valencia, che chiuderà il 2022. Si torna dunque a quanto avevamo visto fino al 2019.

Non cambia invece il programma invernale: si avranno i consueti tre giorni di shakedown dedicati ai collaudatori e ai rookie, a cui faranno seguito i tre giorni di test ufficiali con tutti i piloti titolari presenti. Ci sarà inoltre la seconda parte di test, quella di due giorni che precede di pochi giorni l’inizio della stagione.

La variazione maggiore la si troverà a stagione in corso: si passa da tre a due sessioni di test da un giorno che si svolgeranno il lunedì o il martedì dopo il gran premio. Le date e i circuiti verranno stabiliti dai team insieme a Dorna e IRTA. Quest’anno sono in programma tre sessioni di test, la prima a Jerez lunedì prossimo, la seconda a Barcellona e la terza a Misano, entrambe dopo il weekend di gara.

La MotoGP si impegna anche per l’ambiente: nella decisione della Grand Prix Commission viene confermato anche l’obbligo per tutte le classe di utilizzare un carburante con un minimo del 40% di origine non fossile a partire dal 2024. Questa percentuale passerà al 100% a partire dal 2027.