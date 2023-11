MotoGP | Valencia: Savadori sostituirà Oliveira sull'Aprilia RNF

L’ultima gara della MotoGP a Valencia vedrà la presenza di un altro italiano, oltre ai titolari già presenti: parliamo di Lorenzo Savadori, che correrà con l’Aprilia del team RNF in sostituzione di Miguel Oliveira, che si è infortunato lo scorso fine settimana in Qatar fratturandosi la scapola destra in un incidente con Aleix Espargaro.

Sarà così il tester Aprilia a prendere il posto del portoghese, che sarà costretto a fare da spettatore all’ultima gara di questa stagione per riposarsi e tornare in forma in vista del 2024. Savadori torna in azione come sostituto per la seconda volta nel 2023, dopo aver corso già a Le Mans per sostituire sempre Oliveira, anche in quell’occasione infortunato.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, RNF MotoGP Racing

Con l’assenza del portoghese dal Gran Premio di Valencia, la stagione 2023 della MotoGP si caratterizzerà per essere la prima nella storia in cui non c’è stata alcuna gara dove si sono schierati tutti i piloti titolari. I diversi infortuni che abbiamo visto durante il campionato hanno costretto diversi team a correre ai ripari chiamando in soccorso rispettivi tester o sostituti.

Savadori è pronto all’azione e, nell’augurare una pronta guarigione a Oliveira, si pone gli obiettivi per il weekend: "Prima di tutto, spero che Miguel possa recuperare rapidamente dal suo infortunio e voglio augurargli buona fortuna per questo! Per quanto mi riguarda, non vedo l'ora di tornare a lavorare con il CryptoDATA RNF MotoGP Team. Abbiamo fatto un buon lavoro a Le Mans e sono molto impaziente di tornare in pista. Non ho corso per un po' di tempo, perché il mio programma di test per questa stagione era già stato completato, ma insieme a tutta la squadra sono sicuro che daremo il meglio di noi".