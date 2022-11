MotoGP | Valencia, Libere 3: svetta Miller, Bagnaia e Quartararo in Q2

Sono ancora le Ducati a dettare il ritmo in una terza sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana che è stata caratterizzata dalla bellezza di otto cadute. Un dato che dice molto di quanto fossero insidiose le condizioni stamani, motivo per cui i miglioramenti rispetto a ieri ci sono stati, ma davvero molto ridotti.

Il più veloce è stato Jack Miller, che con la sua Desmosedici GP è stato l'unico capace di infrangere il muro dell'1'30" con il suo 1'29"921. Gli occhi però ovviamente erano puntati soprattutto sui due contendenti al titolo, che alla fine sono riusciti entrambi a staccare il pass per la Q2 di oggi pomeriggio.

Fabio Quartararo ha chiuso la FP3 con il quarto tempo, staccato di 310 millesimi dall'australiano. Ha tribolato un pochino di più invece Bagnaia, settimo stamani a 403 millesimi, ma nono in una classifica cumulativa che ha visto Jorge Martin e Luca Marini qualificarsi per il segmento decisivo della qualifica grazie alle prestazioni che avevano fatto segnare ieri, nonostante abbiano chiuso solo 13° e 14° in questo turno, ma rimanendo rispettivamente ottavo e quarto nella cumulativa.

La buona notizia per il leader del Mondiale però è che prima del time attack ha probabilmente mostrato un altro step importante in termini di passo gara, perché è stato capace di realizzare un crono di 1'31"7 con una gomma media posteriore che aveva 28 giri di vita, quindi praticamente la distanza di gara.

Detto dei due contendenti al titolo, andiamo a vedere chi sono gli altri piloti che si sono qualificati per la Q2 oltre a quelli che abbiamo già citato. In seconda posizione nella FP3 si è issato Johann Zarco in 1'30"026. Curiosamente, il pilota del Prima Pramac Racing è stato poi trainato ai box da Bagnaia dopo la bandiera a scacchi, essendo rimasto fermo in pista a secco di benzina.

Ottimo terzo tempo per la KTM di Brad Binder, bravo a scalare la classifica nonostante sia stato uno dei numerosi piloti incappati in una scivolata alla curva 4, uno dei punti più critici di Valencia, trattandosi della prima curva a destra dopo una sequenza di curve a sinistra. Nello stesso punto sono andati giù anche Takaaki Nakagami e Maverick Vinales. Nella curva successiva, ancora a destra, Darryn Binder. E tutti loro dovranno passare dalla Q1.

In quinta posizione nella FP3 (sesto nella cumulativa) c'è un Marc Marquez che questa mattina ha mostrato anche un passo molto interessante montando una gomma media al posteriore. Il pilota della Honda, che ha chiuso a 358 millesimi, sembra avere le carte in regola per puntare a qualcosa di importante, quindi potrebbe anche fare da "arbitro" nella contesa iridata.

Si ribaltano completamente invece le prospettive nella lotta per il terzo posto nel Mondiale. Alla fine ad entrare nella Q2 è stato Aleix Espargaro, sesto stamani con la sua Aprilia (settimo nella cumulativa), mentre Enea Bastianini si ritrova fuori per una manciata di millesimi. Il pilota del Gresini Racing è un altro che ha fatto i conti con le poche curve a destra del Circuito Ricardo Tormo, in questo caso la 10, con una scivolata nello stesso punto in cui pochi minuti prima si era steso anche Raul Fernandez.

L'ultimo pilota ad aver centrato la Q2 è Joan Mir, che con l'ottavo tempo della mattinata (decimo nella cumulativa) ha beffato per appena 5 millesimi la Suzuki gemella di Alex Rins. Dalla Q1 poi dovranno passare anche Franco Morbidelli e Miguel Oliveira, pure loro rimasti fuori per una questione di un decimo o poco più.

E' stato un turno particolarmente complicato per Marco Bezzecchi, che infatti si ritrova solamente 22°. Il portacolori della Mooney VR46 è caduto per ben due volte e il primo incidente, avvenuto alla curva 7, è stato davvero impressionante: Marco è rotolato ad altissima velocità nella ghiaia e la sua Ducati si è letterlamente distrutta, venendo anche avvolta dalle fiamme ed obbligando alla bandiera rossa. Fortunatamente, se l'è cavata solo con un grande spavento, tornando in sella pochi minuti più tardi, ma solo per stendere anche la sua seconda Desmosedici GP alla curva 6.

