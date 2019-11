MotoGP, Valencia, Libere 1: Quartararo in vetta, cade Rossi

Fabio Quartararo ha la sua ultima occasione per chiudere l'anno da rookie con una vittoria al suo attivo e sembra intenzionato a provare a sfruttare tutte le sue carte: il pilota della Yamaha Petronas è stato infatti il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana.

Va detto, però, che il francese ha montato la gomma soft al posteriore nel finale per portare la sua M1 in cima alla lista dei tempi in 1'31"455, staccando di 57 millesimi la Ducati Pramac di Jack Miller, che è stato l'unico oltre a lui a sfruttare la soft tra i piloti delle prime posizioni.

Tra quelli che invece hanno lavorato con la media, il più veloce è stato il campione del mondo Marc Marquez, terzo a 77 millesimi con la sua Honda. Nelle prime posizioni sono tutti molto ravvicinati, perché in quarta e quinta piazza ci sono poi le altre due Yamaha di Maverick Vinales e Franco Morbidelli, che pagano rispettivamente 140 e 203 millesimi.

Interessante anche il sesto tempo messo a referto proprio a tempo scaduto dalla Suzuki di Joan Mir, con il rookie che è riuscito ad essere più veloce del compagno di squadra Alex Rins, che questo fine settimana si gioca il terzo posto nel Mondiale con Vinales, ma per ora non è andato oltre al decimo tempo.

Settimo tempo per la KTM di Pol Espargaro, con lo spagnolo che ancora una volta si è confermato competitivo sul circuito su cui lo scorso anno aveva regalato alla Casa austriaca il suo primo podio nella classe regina, sebbene sotto alla pioggia.

Dopo essere stato abbastanza a lungo nella top 5, Valentino Rossi invece si è dovuto accontentare dell'ottavo tempo. Il "Dottore" però non è riuscito a migliorare il suo riferimento nei minuti conclusivi della sessione, perché è incappato in una scivolata alla curva 4, dalla quale si è comunque rialzato senza conseguenze.

Il quadro di quelli che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 si completa con Andrea Dovizioso, nono con la sua Ducati, ma staccato di ben sei decimi. 11esimo tempo invece per il suo compagno Danilo Petrucci, che al momento sarebbe fuori dalla Q2 per soli 29 millesimi e precede l'Aprilia di Aleix Espargaro.

Attardate anche le due Honda del Team LCR, con Johann Zarco autore del 13esimo tempo e Cal Crutchlow 15esimo. Tra di loro si è infilata la Ducati del collaudatore Michele Pirro, che nei primi minuti del turno ha dovuto fare i conti anche con un principio d'incendio al motore della sua Desmosedici GP, che difficilmente ne potrà essere uscito troppo bene.

In 16esima piazza c'è l'altra Aprilia di Andrea Iannone, mentre Jorge Lorenzo ha cominciato il suo ultimo weekend in MotoGP con il 18esimo tempo, anche se va detto che questa volta ha ridotto a solo un paio di decimi il suo ritardo nei confronti di Crutchlow, pur essendo a 1"4 dalla vetta.

Solamente 20esimo Pecco Bagnaia, arrivato alla sua ultima gara in sella alla GP18, prima del salto su una moto aggiornata come quelle ufficiali nel 2020. In coda al gruppo l'esordiente Iker Lecuona, che alla prima uscita in assoluto in sella alla KTM del Team Tech 3 ha chiuso a 3"1, pagando solo due decimi nel confronto con il compagno Hafizh Syahrin. Da segnalare, infine, la caduta senza conseguenze di cui è stato protagonista Karel Abraham alla curva 10.