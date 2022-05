MotoGP | Una delegazione Dorna andrà in Finlandia per verificare le condizioni

Il Gran Premio di Finlandia, previsto per il fine settimana dal 10 al 12 luglio, è ufficialmente confermato come dodicesima tappa del mondiale MotoGP del 2022, con il KymiRing che diventa il secondo tracciato ad esordire quest’anno nel campionato, dopo quello di Mandalika in Indonesia.

Nonostante l’organizzatore del mondiale assicura che tutto sarà pronto per ospitare un evento che torna in un paese nordico dopo 40 anni (1982), non sono poche le incertezze che ruotano attorno alla conclusione dei lavori per le installazioni.

Per dissipare ogni dubbio e verificare tutto, Dorna e FIM invieranno “un gruppo di ispezione, con personale di operazioni, televisione, logistica, eccetera”, ha spiegarto a Motorsport.com una fonte del promotore. In questo senso bisogna tenere in considerazione la scarsa finestra di tempo che hanno avuto gli operai per lavorare a una struttura che durante la maggior parte dell’anno si è trovata sotto la neve e temperature molto rigide.

Anche se Dorna confida pienamente nel fatto che l’organizzazione locale avrà tutto pronto per la data prevista, l’idea è quella di evitare ciò che è accaduto a Mandalika, dove è stato disputato il secondo appuntamento della stagione nonostante le evidenti carenze che mostrava la pista. Per questo, Dorna vuole verificare la situazione reale del tracciato finlandese, che si trova nella località di Kausala, nei pressi di Kouvola e a circa 140 chilometri a nordest dalla capitale Helsinki.

Il Gran Premio di Finlandia doveva entrare nel calendario della MotoGP già nel 2020, ma un ritardo nei lavori e, soprattutto, il fermo per la pandemia, hanno costretto a posticiparne l’ingresso fino ad ora. Prima di tutto questo, alcuni tester della MotoGP hanno visitato il tracciato ad agosto del 2019 per provare le condizioni dell’asfalto.

I piloti incaricati di girare sulla pista erano stati Bradley Smith, Jonas Folger, Sylvian Guintoli, Mika Kallio, Stefano Bradl e Michele Pirro, che alla fine delle due giornate di test hanno dato delle indicazioni per migliorare il tracciato.