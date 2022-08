MotoGP | Ufficiale: Pramac continua con Zarco e Martin nel 2023

L'annuncio da parte della Ducati dell'ingaggio di Enea Bastianini per il team ufficiale in MotoGP ha portato con sé anche una seconda notizia, ovvero la permanenza di Jorge Martin nel Prima Pramac Racing, visto che lo spagnolo era stato in ballottaggio con il riminese fino a poche ore fa.

La squadra di Paolo Campinoti però ha fatto le cose in grande, perché ne ha approfittato per confermare in blocco la sua squadra per la sua squadra, ufficializzando in un colpo solo sia il rinnovo del madrileno che quello di Johann Zarco, che da diverse settimane era dato ormai per scontato.

Il 2023, dunque, segnerà la terza stagione consecutiva a dividere il box per il due volte iridato della Moto2 e per l'ex campione del mondo della Moto3. Entrambi poi dovrebbero avere a disposizione una Ducati Desmosedici GP in versione factory, con Martin che riceverà anche gli aggiornamenti in contemporanea con i due piloti ufficiali.

Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

"Come Team Principal di Prima Pramac Racing non potrei essere più felice di ritrovare nel nostro box anche per la prossima stagione Johann e Jorge. Sono in primis due ragazzi speciali, ma anche due piloti formidabili con un talento raro", ha detto Paolo Campinoti.

"Con loro abbiamo raggiunto già grandi traguardi e ho la consapevolezza che per questa seconda parte di stagione e la prossima sapremo crescere ancora molto, insieme, come solo un team come il nostro sa fare", ha aggiunto.

A sette gare dal termine della stagione, il francese occupa in quarto posto nella classifica iridata, essendo anche riuscito a salire sul podio in quattro occasioni, ma mancando ancora l'appuntamento con la sua prima vittoria nella classe regina. Martin invece è solo nono e si è piazzato due volte secondo, sia in Argentina che a Barcellona.