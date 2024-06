MotoGP | Ufficiale: Pedro Acosta passerà in KTM ufficiale nel 2025

Ormai la cosa veniva data quasi per scontato nel paddock della MotoGP, ma ora ci sono anche tutti i crismi dell'ufficialità: dopo aver vestito i colori GasGas Tech3 per il suo debutto nella classe regina, dal 2025 Pedro Acosta andrà a difendere i colori del Red Bull KTM Factory Racing, al quale si è legato con un contratto pluriennale e nel quale andrà ad affiancare il già confermato Brad Binder.

Il debutto del campione del mondo in carica della Moto2 era una delle novità più attese della stagione 2024 e finora non ha deluso le aspettative, visto che alla sua seconda gara, a Portimao, è riuscito subito a salire sul podio e poi è stato capace di stare piuttosto stabilmente nelle posizioni di vertice, diventando già a tutti gli effetti il pilota di riferimento della Casa di Mattighofen.

Un inizio di carriera nella classe regina che aveva tolto quasi ogni dubbio riguardo al suo passaggio nel team ufficiale, anche perché nel suo contratto era prevista una clausola secondo cui il marchio austriaco avrebbe potuto anche perderlo se non lo avesse promosso nella prossima stagione. E obiettivamente era una cosa che non poteva permettersi, visto che parliamo di quella che potrebbe essere la stella più luminosa della prossima decade della MotoGP.

"Quando nel 2020 ho firmato il mio primo contratto con KTM per passare in Moto3 è stato un sogno. Non era il momento più facile per me e loro hanno salvato la mia carriera, diciamo, ed è stato fantastico fare quel passo verso il team factory e fare tutto questo percorso insieme. Ricordo il 2019 e l'evento di selezione per i Rookies; mi sembrava un'ultima possibilità per me, e KTM e Red Bull mi hanno dato un'opportunità. È uno dei ricordi più belli che ho", ha commentato lo "Squalo di Mazarron".

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"È stato bello sentire le aspettative dei media, degli sponsor, di tutte le persone coinvolte... ma poi le persone intorno a me continuavano a dire che era una stagione senza pressione. Tuttavia, non è stato facile affrontare la prima stagione di MotoGP con i risultati che abbiamo ottenuto finora. Siamo sulla buona strada", ha proseguito.

"Per me era importante continuare a spingere con KTM e vedere l'intero progetto, la storia fino ad oggi e come siamo cresciuti nelle corse. Quindi, è bello continuare per il futuro: arrivare in arancione è come tornare a casa. Il modo in cui stanno spingendo e migliorando negli ultimi due anni è anche ciò che mi spinge a rimanere per i prossimi due anni", ha concluso lo spagnolo.

Il team manager Francesco Guidotti non ha nascosto la sua soddisfazione per l'esito dell'operazione: "Nelle corse non si può mai stare fermi o rallentare e la storia di Pedro è un qualcosa di raro. Possiamo quasi definirlo un talento generazionale per quello che ha raggiunto finora. È chiaro che ora è uno dei nomi più caldi della MotoGP e per il 2025 sarà interessante vederlo e lavorare con lui in modo più ravvicinato. In questo sport gli standard sono altissimi per molti aspetti: le moto, le gomme, le attrezzature e i team. Quindi, distinguersi così rapidamente significa qualcosa di molto speciale. Credo che si debba anche dare credito al suo attuale team nel box accanto per aver dato a Pedro la piattaforma per mostrare ciò che può fare".

Stesso discorso che vale anche per il direttore di KTM Motorsports, Pit Beirer: "È con grande piacere che annunciamo questa notizia. Siamo entusiasti come tutti quando Pedro mostra la sua velocità e la sua personalità in pista, e sembra che questo ragazzo stia conquistando molti nuovi fan in tutto il mondo. Fin dai primi giorni nella Red Bull MotoGP Rookies Cup abbiamo capito che si trattava di un pilota speciale. Qualcuno che fa le cose in modo diverso e con la mentalità più forte per fare la sua strada. Questo lo rende unico nel mondo della MotoGP".

"Ci dà molta energia e forza per fare questo viaggio con lui attraverso i nostri team e le nostre moto. Voglio anche menzionare la nostra KTM GP Academy e il lavoro di persone come Aki Ajo con Pedro. È fantastico che resteremo insieme ancora per qualche anno. Ha un grande futuro nella MotoGP e non vediamo l'ora che arrivi il prossimo capitolo della sua carriera con noi", ha concluso Beirer.