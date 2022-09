MotoGP | Ufficiale: Augusto Fernandez con Tech3 GasGas nel 2023

La griglia di partenza della MotoGP per il 2023 è ora completa: KTM ha annunciato che Augusto Fernandez si unirà al teamTech3 al fianco di Pol Espargaro il prossimo anno.

Il secondo posto nella squadra Tech3 GasGas per il 2023 era in palio da tempo, con Fernandez - che non è parente dell'attuale pilota Tech3 Raul Fernandez - fortemente indiziato come favorito.

La situazione ha preso una accelerazione quando Remy Gardner ha dichiarato ai media, in occasione del Gran Premio di San Marino, di essere stato informato da KTM che non c'era posto per lui in Tech3 perché non era "abbastanza professionale".

Come anticipato da Motorsport.com la scorsa settimana, KTM ha ora annunciato ufficialmente che l'attuale leader della classifica Moto2 correrà per Tech3 nel 2023.

“È fantastico poter fare il salto in MotoGP con GASGAS", ha dichiarato Fernandez. "Voglio ringraziare tutti coloro che mi circondano e mi sostengono da quando ho firmato con il team Red Bull KTM Ajo l'anno scorso”.

"Sono davvero felice. È un sogno. Abbiamo ancora del lavoro da fare in Moto2 e voglio puntare al titolo per poi dedicarmi alla MotoGP ed a questa prossima sfida nel miglior modo possibile".

Augusto Fernandez, GASGAS Factory Racing Photo by: GasGas Factory Racing

Il boss del team, Tech3 Herve Poncharal, ha dichiarato di aver iniziato a seguire Fernandez da tempo e di volerlo portare in MotoGP già due anni fa.

"Seguo Augusto da qualche stagione e già due anni fa abbiamo discusso del passaggio alla classe superiore, ma lui non era ancora pronto per il grande salto", ha detto Poncharal.

"Quando ci siamo incontrati di nuovo recentemente è apparso chiaro che era pronto al passaggio in MotoGP”.

"Sono entusiasta in vista della prossima stagione perché nel nostro garage ci sarà un mix di esperienza e gioventù grazie a Pol e Augusto”.

“Entrambi sono spagnoli e lavoreranno in modo positivo e costruttivo. È quello che stavamo cercando".

"Augusto, benvenuto nella MotoGP, mantieni la calma e concentrati sul tuo campionato Moto2. Ti aspettiamo nel nostro box martedì dopo il GP di Valencia per il tuo primo test in MotoGP".

Fernandez ha vinto quattro gare in Moto2 quest'anno con Ajo KTM e guida la classifica con quattro punti di vantaggio.

Gardner passerà al Mondiale Superbike il prossimo anno con la Yamaha dopo aver firmato un accordo con il team GRT, mentre Raul Fernandez passerà alla RNF Aprilia.

All'inizio della settimana la Honda ha confermato che Takaaki Nakagami rimarrà con LCR per il 2023, così come è stata confermata la coppia VR46 composta da Luca Marini e Marco Bezzecchi.