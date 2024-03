MotoGP | Ufficiale: Ducati, c'è la firma di Aldeguer per i prossimi 2 anni

Come già spiegato da Motorsport.com a fine febbraio, la Ducati si è assicurata per il suo progetto MotoGP uno dei gioielli delle categorie formative: il pilota murciano Fermin Aldeguer, che compirà 19 anni il 5 aprile.

Con un comunicato ufficiale, la Casa di Borgo Panigale ha annunciato l'accordo con il pilota spagnolo, ora in forza alla Speed Up Racing di Luca Boscoscuro in Moto2, che sarà di due anni con un'opzione per altri due, ma non fa riferimento alla squadra con cui farà il salto nella classe regina. Tutto però lascia pensare che sarà nella struttura satellite del Prima Pramac Racing, nella quale in questa stagione gareggiano Jorge Martin e Franco Morbidelli, con lo spagnolo che, secondo il team manager Gino Borsoi, è giunto al termine del suo percorso con la squadra italiana.

"Desidero dare a Fermin un caloroso benvenuto nella famiglia Ducati e non vediamo l'ora di vederlo in sella alla Desmosedici GP. Sono molto felice di questo accordo perché Aldeguer è uno dei piloti più forti della nuova generazione. Negli ultimi anni abbiamo seguito il suo sviluppo e la scorsa stagione ha dimostrato una velocità incredibile. E' un ragazzo molto giovane, con un potenziale e caratteristiche fantastiche per fare bene. Noi gli daremo tutto il supporto tecnico per farlo crescere", ha detto il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna.

"Sono molto entusiasta di questa opportunità perché, grazie a Ducati, potrò realizzare il sogno che inseguo da quando ero bambino: è arrivato il momento di fare il grande salto e di stare con i migliori al mondo. Inoltre, lo farò con la moto migliore in griglia, con la Desmosedici GP che ha vinto due titoli Mondiali di fila ed ha dimostrato di sapersi adattare a qualsiasi situazione", ha aggiunto Aldeguer.

"Voglio ringraziare la Ducati e Gigi Dall'Igna per la fiducia che hanno riposto in me fin dal primo giorno in cui abbiamo iniziato a parlare. Luca Boscoscuro per tutto quello che abbiamo vissuto e per quello che faremo insieme quest'anno, ma anche la mia famiglia, il mio manager Hector Faubel e tutti quelli che in un modo o nell'altro mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui".

"Ora che so quale sarà il mio futuro, è tempo di concentrarmi su questa stagione in cui ho ancora una grande sfida in Moto2. Darò il massimo per lasciare la categoria a testa alta e con i migliori risultati possibili prima di affrontare la grande sfida della MotoGP", ha concluso il pilota spagnolo.

Aldeguer, che è alla sua quarta stagione in Moto2, la terza completa, sempre con Boscoscuro, era già sul punto di fare il salto in MotoGP l'anno scorso, quando il passaggio di Marc Marquez al Gresini Racing e di Luca Marini alla Honda ha lasciato un posto libero alla Pertamina Enduro VR46 di Valentino Rossi.

L'agente dello spagnolo, l'ex pilota Hector Faubel, ha incontrato Uccio Salucci e Pablo Nieto, desiderosi di ingaggiare Fermin, ma Boscoscuro ha utilizzato il contratto firmato pochi mesi prima e una forte clausola di uscita per esercitare il suo diritto sullo spagnolo.

Ducati ha visto in questa manovra l'opportunità di acquisire il vincitore delle ultime quattro gare della stagione 2023 della Moto2 e, dopo un incontro con Gigi Dall'Igna a Bologna a metà gennaio, è stato raggiunto un accordo completo.

Aldeguer è arrivato nel Motomondiale nel 2021, combinando la sua prima stagione nella MotoE, nella quale ha partecipato a sette gare, con il campionato Moto2, dove ha corso otto Gran Premi e ha ottenuto 13 punti.

Nel 2022 è diventato un pilota titolare, conquistando due pole position e chiudendo il campionato al 15° posto, prima di essere la rivelazione della stagione 2023, nella quale ha conquistato tre pole position e sette podi, tra cui cinque vittorie, le ultime quattro di fila, con cui è salito al terzo posto nella classifica generale.

Quest'anno, il ragazzo di La Ñora (Murcia) è il candidato numero uno a vincere il titolo della classe intermedia, anche se il suo debutto nel GP del Qatar di pochi giorni fa, concluso fuori dai punti (16°), ha colto tutti di sorpresa.