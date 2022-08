MotoGP | Tutto quello che c'è sapere sulle Sprint Race

Secondo quanto anticipato da Motorsport.com nel venerdì del Gran Premio d'Austria e confermato ufficialmente dalla MotoGP nella giornata di sabato, le gare sprint si svolgeranno in ogni evento dal prossimo anno.

Si tratterà di gare che si disputeranno sulla metà della distanza del GP, assegnando la metà del punteggio, e che non avranno alcuna influenza sulla griglia di partenza della gara domenicale.

Perché la MotoGP disputerà le Sprint Race?

La MotoGP sta attualmente cercando di riposizionarsi nel panorama del motorsport in seguito ad un calo di interesse per la serie.

Il campionato ha tentato di rilanciarsi pubblicando su Amazon Prime una docuserie dietro le quinte intitolata MotoGP Unlimited. Ma la serie è stata giudicata un fallimento e la seconda stagione è stata accantonata non molto tempo dopo le riprese.

Per capire meglio cosa fare, Dorna Sports, proprietaria della MotoGP, ha condotto un sondaggio globale tra i fan in collaborazione con Motorsport Network, che ha ottenuto oltre 100.000 adesioni.

Un'idea che ha ricevuto un grande sostegno è stata quella di introdurre una Sprint Race nel format del weekend dei Gran Premi, copiando una mossa simile fatta dalla Formula 1 nel 2021 e ciò che il Mondiale Superbike sta facendo dal 2019.

Si spera che le gare sprint offrano un valore aggiunto per i fan che le guardano sia in circuito che a casa, cosa che a sua volta dovrebbe attirare più sponsor e aumentare l'esposizione complessiva a livello mondiale.

Quando si svolgeranno le Sprint Race della MotoGP?

A partire dalla stagione 2023, la MotoGP disputerà le gare sprint il sabato di ogni Gran Premio.

La gara sprint si svolgerà alle 15:00 locali per ogni evento, con la consueta sessione di qualifiche che si svolgerà al sabato mattina per decidere la griglia di partenza.

Jorge Viegas, FIM President, Carmelo Ezpeleta, CEO of Dorna Sports, Herve Poncharal, IRTA President Photo by: Dorna

Come cambia il format con le Sprint Race?

Le gare sprint della MotoGP si svolgeranno sulla metà della distanza totale del Gran Premio principale. Ad esempio, il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone consisteva in 20 giri: la gara sprint si svolgerà quindi su 10 giri.

Per accogliere la Sprint Race, il format del fine settimana sarà leggermente modificato. Le due sessioni di prove libere continueranno a svolgersi il venerdì, ma saranno prolungate. Non è ancora chiaro quanto saranno lunghe la FP1 e la FP2, ma il nuovo format garantirà che il tempo effettivo in pista del weekend rimanga invariato rispetto al 2022. Ciò significa anche che le allocazioni di pneumatici e motori non saranno modificate.

La classifica combinata al termine della FP2 determinerà chi dovrà affrontare la Q1 e chi invece accederà direttamente alla Q2. Il sabato mattina, prima delle qualifiche, si svolgerà una FP3 di 30 minuti, che sostanzialmente andrà a sostituire quella che attualmente è la FP4.

Le qualifiche rimarranno invariate rispetto al format utilizzato dal 2013, con i risultati che decideranno la griglia di partenza sia della gara sprint che del Gran Premio.

Si tratta quindi di un sistema diverso da quello utilizzato in F1, dove le qualifiche determinano la griglia di partenza della Sprint Race, che a sua volta determina la griglia di partenza del Gran Premio. È anche diverso da quello della WSBK, dove la Superpole Race decide i primi nove della griglia per la seconda gara del weekend.

Il warm-up di 20 minuti inoltre sarà eliminato dal programma della domenica.

A partire dal 2023, la MotoGP sarà l'ultima classe ad entrare in pista in ognuna delle giornate del weekend. Attualmente, le sessioni della MotoGP si collocano tra la Moto3 e la Moto2 il venerdì e il sabato, mentre la classe regina è tipicamente l'ultima la domenica.

Il piano prevede che le gare della MotoGP si svolgano come ultima gara ogni domenica a partire dal 2023, per consentire un maggiore coinvolgimento dei fan e permettere l'invasione della pista.

Tuttavia, non è ancora chiaro come questo sarà possibile per evitare concomitanze con gli orari delle gare di F1 nei fine settimana in cui entrambe le serie sono in pista. Attualmente, la MotoGP corre sempre prima dell'inizio programmato di una gara europea di F1 in caso di conflitto.

I piloti otterranno punti nelle Sprint Race?

I punti saranno assegnati ai primi nove piloti che tagliano il traguardo nelle gare sprint.

In un normale Gran Premio, i primi 15 piloti ottengono punti con un sistema di: 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Nella Sprint Race, il vincitore otterrà 12 punti, mentre le altre otto posizioni fino alla nona otterranno 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punti.

L'introduzione delle gare sprint significa che, nel 2023 per la prima volta dal Gran Premio d'Olanda del 2015, saranno assegnati dei punti il sabato di un weekend della MotoGP.

Quante Sprint Race ci saranno?

Le gare sprint si terranno il sabato di ogni Gran Premio del 2023.

Supponendo che il calendario 2023 sia composto da 21 gare, ci saranno 21 Sprint Race. Di conseguenza, ci saranno in totale 42 gare di MotoGP.

La MotoGP ha già corso di sabato?

Nella storia recente, la MotoGP ha corso di sabato in occasione del Gran Premio d'Olanda, ad Assen.

Fin dalla sua nascita come evento nel 1925, il Dutch TT si è tenuto l'ultimo sabato di giugno e questa tradizione è rimasta fino al 2015.

Dal 2016, il GP d'Olanda si è allineato al resto delle gare del calendario della MotoGP, venendo disputato di domenica nel tentativo di aumentare l'affluenza all'evento.

Darryn Binder, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Cosa pensano i piloti delle Sprint Race?

La notizia dell'aggiunta delle gare sprint al calendario della MotoGP ha suscitato reazioni contrastanti da parte dei piloti.

Alcuni, come Jack Miller e Joan Mir, hanno accolto positivamente l'idea, mentre il sei volte campione del mondo della MotoGP Marc Marquez ha dichiarato a Motorsport.com che renderanno il Mondiale "più spettacolare".

"Penso che sia una buona decisione, soprattutto perché è un bene per lo spettacolo. Come pilota mi piace la domenica, perché è il giorno in cui si svolgono le gare. Le gare sprint renderanno la MotoGP più spettacolare e daranno una visione diversa del weekend. Ci sarà meno tempo per le prove, e questo renderà il lavoro in fabbrica ancora più importante".

Tuttavia, alcuni piloti, come il campione del mondo in carica Fabio Quartararo e Aleix Espargaro dell'Aprilia, sono contrari alle gare sprint.

Quartararo ha detto: "Penso sia totalmente stupido. Non sono la persona incaricata di prendere decisioni sui format di gara, ma penso che ne stiamo per avere uno stupido. Se si tratta di adottarlo una volta ogni tanto come la Formula 1 può essere interessante, ma ogni sabato...onestamente ci sono pista in cui fisicamente sei esausto, come Assen o il Mugello. Quando finiamo la gara siamo esausti. Sinceramente, non credo che sia giusto farlo senza chiedere l’opinione dei piloti. Almeno non è stata chiesta".

Secondo Dorna Sports, la FIM e l'IRTA, la proposta è stata sostenuta all'unanimità dalle squadre.

Quando si svolgerà la prima Sprint Race della MotoGP?

La prima gara sprint della MotoGP si svolgerà in occasione della gara di apertura della stagione 2023, il Gran Premio del Portogallo, nel weekend del 24-26 marzo.