MotoGP | Tutti gli ingegneri di pista della stagione 2023

La stagione 2023 del MotoGP sarà una delle più emozionanti degli ultimi anni. Squadre che cambiano costruttore, nuovi marchi che entrano nel campionato, molti cambiamenti di piloti... ma, inoltre, ci sono anche nuovi acquisti nell'area tecnica delle squadre.

Dei 22 piloti che comporranno la griglia di partenza della prossima stagione, nove avranno un nuovo ingegnere di pista.

Il primo è nel box dei campioni del mondo in carica: la Ducati. Sebbene Enea Bastianini si aspettasse di passare al team factory sotto la guida di Alberto Giribuola, il suo tecnico al Gresini Racing, l'ingegnere italiano ha deciso di passare alla KTM, per assumere un ruolo con maggiori responsabilità. Al suo posto subentrerà Marco Rigamonti, che finora aveva lavorato con Johann Zarco.

Ma questa mossa ha dato il via ad un effetto domino. Pramac ha dovuto assumere un nuovo responsabile tecnico e ha optato per Massimo Branchini, recentemente laureatosi campione del mondo Moto2 con Augusto Fernandez.

Anche Gresini doveva occupare un posto vacante e ha deciso di assumere uno dei tecnici più affidabili della griglia: Frankie Carchedi. L'anglo-italiano si è trovato da un giorno all'altro senza lavoro, dopo la decisione della Suzuki di lasciare il campionato.

Carchedi farà il suo debutto in Ducati al fianco di Fabio Di Giannantonio, mentre Donatello Giovanotti, l'ex tecnico del numero 49, si sposterà dall'altra parte del box con il nuovo arrivato Alex Marquez.

Enea Bastianini debutará con Marco Rigamonti como jefe técnico

L'altro ingegnere di pista della Suzuki, José Manuel Cazeaux, ha trovato rifugio nel box ufficiale dell'Aprilia e dovrà dire addio ad Alex Rins per passare a lavorare con Maverick Viñales. Tuttavia, non sarà una transizione dolorosa per l'argentino, che ha già lavorato con il pilota di Roses quando era in sella alla GSX-RR, all'inizio della sua carriera in MotoGP.

L'ex coppia della Casa di Hamamatsu, Joan Mir e Alex Rins, gareggerà su una Honda nel 2023. Mir lo farà nel box Repsol, dove sarà accolto da Ramón Aurín, un habitué della seconda RC213V. Rins, invece, lavorerà con Christophe Bourguignon nel Team LCR.

Honda manterrà anche gli altri due ingegneri di pista: Santi Hernández continuerà ad accompagnare Marc Marquez e Giacomo Guidotti farà lo stesso con Takaaki Nakagami.

KTM accoglierà tre nuovi piloti tra le sue fila. Il primo di loro, Jack Miller, che occuperà la seconda RC16 del Team ufficiale, porta con sé il suo uomo in Ducati: Christian Pupulin.

Pol Espargaró, invece, condividerà nuovamente il suo lato del box con Paul Trevathan, che era stato il suo tecnico nel precedente periodo in KTM. Infine, Augusto Fernández farà il suo debutto nella classe regina con Alex Merhand.

Jose Manuel Cazeaux ya cuidó de Maverick Viñales en Suzuki en su etapa en Suzuki

La struttura satellite della RNF, che passerà dalla Yamaha all'Aprilia nel 2023, avrà due nuovi piloti e due nuovi tecnici: Miguel Oliveira correrà con Giovanni Mattarollo, finora ingegnere di Viñales, e Raúl Fernández correrà con Noe Herrera, con cui è stato vice-campione in Moto2 nel 2021.

Yamaha non apporterà alcuna modifica ai suoi ranghi. Fabio Quartararo continuerà con il suo inseparabile compagno di squadra Diogo Gubellini, mentre Franco Morbidelli correrà con Patrick Primmer. Non ci saranno cambiamenti nemmeno nel team VR46, dove Luca Marini lavorerà con David Muñoz e Marco Bezzecchi con Matteo Flamigni.

Tra gli altri piloti che non cambieranno ingegnere di pista ci sono Pecco Bagnaia con Cristian Gabarrini alla Ducati, Brad Binder con Andrés Madrid alla KTM, Aleix Espargaró con Antonio Jiménez all'Aprilia e Jorge Martín con Daniele Romagnoli alla Ducati Pramac.

MotoGP 2023 | Tutti gli ingegneri di pista dei piloti

Team Pilota Capo tecnico Ducati Pecco Bagnaia Cristian Gabarrini Enea Bastianini Marco Rigamonti KTM Brad Binder Andrés Madrid Jack Miller Christian Pupulin Aprilia Aleix Espargaró Antonio Jiménez Maverick Viñales Jose Manuel Cazeaux Pramac - Ducati Johann Zarco Massimo Branchini Jorge Martín Daniele Romagnoli Yamaha Fabio Quartararo Diego Gubellini Franco Morbidelli Patrick Primmer Gresini - Ducati Alex Márquez Donatello Giovanotti Fabio Di Giannantonio Frankie Carchedi VR46 - Ducati Luca Marini David Muñoz Marco Bezzecchi Matteo Flamigni Honda Marc Márquez Santi Hernández Joan Mir Ramon Aurín LCR Honda Alex Rins Christophe Bourguignon Takaaki Nakagami Giacomo Guidotti RNF - Aprilia Miguel Oliveira Giovanni Mattarollo Raúl Fernández Noe Herrera Tech3 - GasGas Pol Espargaró Paul Trevathan Augusto Fernández Alex Merhand