MotoGP | Troppo dolore al polso: weekend finito per Alex Rins

Dopo aver discusso con la sua squadra ed il management della Suzuki, Alex Rins ha preso la decisione di non proseguire il weekend del Gran Premio di Germania, al Sachsenring.

Sebbene sia stato autorizzato a correre prima dal Dottor Xavier Mir a Barcellona e poi dal Dottor Angel Charte sul circuito, e abbia coraggiosamente preso parte alle prime tre sessioni di prove libere, Rins ha sentito più dolore di quanto si sarebbe aspettato al polso sinistro infortunato. Per evitare di aggravare ulteriormente l'infortunio e per rientrare al più presto in pista, non prenderà parte alle sessioni rimanenti del weekend.

Alex proseguirà ora il percorso di recupero stabilito dopo la rottura dell'osso piramidale/triquetrale, che prevede una terapia elettromagnetica e un ciclo di riposo ed antinfiammatori, nella speranza di poter essere pronto per il Gran Premio d'Olanda, che si disputerà la settimana prossima ad Assen.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ho deciso, insieme al team, di fermarmi e di non partecipare alla gara di questo fine settimana", ha detto Rins, che si è infortunato nell'incidente avvenuto alla prima curva del Gran Premio di Catalogna, quando Takaaki Nakagami è arrivato lungo stendendo sia lui che Pecco Bagnaia.

"Oggi il feeling con la mano e il polso è un po' peggiorato rispetto a ieri, e mi sono accorto di avere molto dolore quando ho provato a fare un giro veloce, quindi non mi sento in grado di gareggiare. Per questo motivo, preferiamo concentrarci sul recupero e sul ritrovare la forza in vista dell'Olanda. Speriamo che la mia condizione fisica sia migliore ad Assen, soprattutto perché è una pista che mi piace molto", ha aggiunto.

Anche il team manager, Livio Suppo, è concorde con questa decisione: "È un peccato, ma il dolore è troppo forte e non ha senso correre rischi senza ricompensa. Speriamo che Alex possa recuperare meglio in questi giorni, prima di andare in Olanda la prossima settimana. Voglio ringraziarlo per lo sforzo che ha fatto per essere qui, ha dato il massimo. E grazie anche alla squadra per il lavoro svolto".