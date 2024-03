MotoGP | Tour de force Marini: prova al Ranch VR46 e 2 test a Jerez

Luca Marini può anche non aver avuto il debutto che sognava nella sua nuova squadra, il team ufficiale Honda, ma nessuno potrà rimproverargli il suo impegno e la sua determinazione. Dall'inizio della stagione, il 10 marzo in Qatar, dove il pesarese ha constatato che il suo adattamento alla HRC RC213V 2024 non stava andando nel verso giusto, Marini si è già recato due volte sul circuito di Jerez per guidare la MotoGP con parte del suo team, che prepara la moto per lui in modo che possa sfruttare al meglio le giornate.

Dopo aver firmato per Honda alla fine dello scorso anno, Marini ha affrontato la sua nuova tappa in un team ufficiale con l'illusione e la motivazione al massimo. I problemi sono arrivati nel corso della pre-stagione. Dopo un test discreto a Sepang ma in linea normale per un debuttante su una moto complicata in fase di sviluppo, in cui era sempre tra uno e 1"3 dal più veloce, in Qatar nel secondo test ufficiale del precampionato, Marini è scivolato fino a finire 20° a 1"725 da Pecco Bagnaia, essendo l'unico pilota che ogni giorno del precampionato ha peggiorato il suo distacco dal primo rispetto al giorno precedente.

Nel Gran Premio del Qatar ha concluso le FP1 a 0"9 dal primo posto, ma nelle prove di sabato è sceso a 2"428 e nella Q1 a oltre un secondo e mezzo dal ritmo. In gara, Marini è arrivato ultimo nella Sprint (25s. dietro a Jorge Martín) e nella gara di domenica (42". dietro a Pecco), nella quale ha anche chiuso a 24 secondi dal compagno di squadra Joan Mir.

Marini ha capito subito che doveva mettersi al lavoro, anche se in gara ha avuto un "problema" tecnico, sa che qualcosa non va. "È ovvio, perché andavo molto piano, ma c'era un problema. Non posso dire quale sia, ma era qualcosa di semplice, che può essere risolto immediatamente", ha detto domenica in Qatar.

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La scorsa settimana, in concomitanza con un test privato del team Honda con Stefan Bradl, Marini si è recato nel sud della Spagna per guidare la RC213V, approfittando delle nuove regole di concessione di cui gode il team di Tokyo in MotoGP. Sia i piloti Honda che quelli Yamaha sono liberi di testare quanto e quanto vogliono su qualsiasi circuito durante la stagione, solo nel rispetto di un numero massimo di pneumatici.

"Luca ha bisogno di guidare e capire la moto, e il momento per farlo è adesso, non alla fine della stagione. Se raggiungerà il limite della sua dotazione di pneumatici prima del previsto, non importa, qualsiasi cosa debba fare è adesso", ha spiegato un membro del team a Motorsport.

"La cosa migliore che possiamo fare al momento è continuare a correre, quindi ovviamente è fantastico andare a Portimao", spiega Luca in vista del Gran Premio. "È una pista molto diversa da quella su cui abbiamo iniziato l'anno, quindi sono curioso di vedere come va la Honda", aggiunge Marini, che ammette di stare lavorando sodo.

"Stiamo sviluppando la moto, lavorando con la Honda, raccogliendo informazioni su diverse piste per migliorare. Il nostro obiettivo è trovare un feeling migliore con la moto per essere più competitivi".

Oltre al test privato della scorsa settimana e alle due giornate, oggi e domani, che ha in programma di nuovo a Jerez con la RC213V 2024, Marini ha avuto anche il tempo di visitare sabato scorso il Ranch VR46, e di trascorrere la giornata con il fratello Valentino Rossi e altri piloti dell'Academy di Tavullia per esercitarsi sullo sterrato, come lo stesso #46 ha mostrato sui suoi social network.