MotoGP | Test Sepang: Miller ha coperto oltre 1.000 km in 3 giorni

I test collettivi di Sepang hanno regalato tre giornate particolarmente impegnative ai piloti di MotoGP. Durante l'inverno i tecnici si sono letteralmente sbizzarriti a caccia di novità e la quantità di pezzi da provare era a dir poco impressionante per tutti i marchi.

Per dare un'idea di quanto si siano dati da fare tutti quanti, basta dire che c'è addirittura chi ha sfondato il muro dei 1.000 km. E' il caso di Jack Miller: l'australiano non si è mai messo in evidenza nella classifica, ma ha portato a termine tantissime prove comparative con il materiale portato in Malesia dalla KTM. Alla fine quindi ha totalizzato 188 tornate del tracciato malese, che convertiti in distanza vogliono dire la bellezza di 1.034 km.

I piloti della Casa austriaca sono stati particolarmente attivi, perché sono ben in tre nelle prime nove posizioni della classifica delle distanze coperte. Augusto Fernandez è terzo con 174 giri (957 km) e Brad Binder nono con 159 giri (874,5 km).

Tra le due RC16 di Miller e Fernandez si è infilato un Maverick Vinales particolarmente attivo, che ha messo insieme 179 giri, arrivando a sua volta a sfiorare la soglia dei 1.000 km. Guardando in casa Ducati, il pilota che si è dato più da fare è stato Marc Marquez che, nonostante i problemi tecnici che lo hanno limitato nella prima giornata, ha messo completato ben 173 giri (915,5 km) nel processo di adattamento alla Desmosedici GP.

Forti probabilmente del fatto di aver potuto sfruttare anche due giorni dello Shakedown grazie alle concessioni, risultano abbastanza in basso in questa classifica i piloti di Yamaha ed Honda. Nessuno dei titolari, infatti, figura nella top 10, anche se c'è il collaudatore della Casa di Iwata, il britannico Cal Crutchlow, che si è dato particolarmente da fare completando la bellezza di 165 giri per un ttotale di oltre 900 km.